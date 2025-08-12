Μεταγραφές: Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο
Με τη… βούλα παίκτης της Σεβίλλης είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα με τη μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ.
Ο Βλαχοδήμος, ο οποίος θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλμέιδα, αποτελεί την τρίτη μεταγραφή της Σεβίλλης, η οποία έχει αποκτήσει επίσης τους Αλφόν Γκονζάλες και Γκαμπριέλ Σουάζο.
Την περασμένη σεζόν, ο 31χρονος γκολκίπερ μέτρησε μόλις μια συμμετοχή με τη Νιουκάστλ. Ήταν στο παιχνίδι με τη Γουίμπλεντον για το Carabao Cup, όπου αγωνίστηκε για 45 λεπτά. Με την Εθνική, πάντως, αγωνίστηκε βασικός και στα έξι παιχνίδια του ομίλου της League B του Nations League.
