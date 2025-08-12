Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κάνει τον Έλληνα διεθνή Χρήστο Ζαφείρη την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του.

Το πρωί της Τρίτης (08/12) υπήρξαν πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Ζαφείρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όμως, μέσω ενημέρωσης ανέφερε πως «ό,τι κυκλοφορεί σήμερα περί δήθεν συμφωνίας και κλειδωμένου deal, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα».

Η θέση αυτή ήρθε λίγη ώρα μετά τη διάψευση του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, στο δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να προσφέρει 16.000.000 ευρώ για τον 22χρονο μέσο.

Ο Τβρντικ, μάλιστα, απάντησε κάτω από το δημοσίευμα του δημοσιογράφου, Μίχαλ Κνασνίτσα, ο οποίος έκανε το ρεπορτάζ για τη «Denik Sport». Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρίτη πρόταση από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Dobry den. Neposlal. S pozdravem z Edenu. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 12, 2025

