Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγας και κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση του Ζαφείρη!

Σε μια από τις κορυφαίες κινήσεις της σύγχρονη ιστορίας του είναι έτοιμος να προχωρήσει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος, από την πλευρά του, άσκησε ασφυκτική πίεση, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία, όπως αποδείχθηκε ήταν η τρίτη και… φαρμακερή. Η απόκτηση του Ζαφείρη έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Έλληνα χαφ να αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη, για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο Ζαφείρης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 4.000.000 ευρώ που είχε δαπανήσει ο σύλλογος για να αποκτήσει τον Ίνγκασον από τη Ροστόφ το καλοκαίρι του 2018.

