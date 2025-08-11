ΠΑΟΚ: Η απάντηση της ΠΑΕ για το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας και το «απειλητικό email»

Στον απόηχο της συνέντευξη Τύπου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έδωσε για τις δικές της απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας, αλλά και τις καταγγελίες περί απειλητικού e-mail από πλευράς Ερασιτέχνη. 

ΠΑΟΚ Τούμπα
Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (08/11) στο PAOK Sports Arena συνέντευξη Τύπου με βασικό θέμα τη Νέα Τούμπα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ θέλησε να τοποθετηθεί άμεσα για δύο θέματα που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη Τύπου.

Η πρώτη απάντηση αφορά στο «απειλητικό email», όπως ειπώθηκε από τον Άλκη Ησαϊάδη. O πρόεδρος του ΑΣ σε μια αποστροφή του λόγου του αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό μήνυμα, κρατώντας ένα χαρτί στα χέρια του, ενώ δεν θέλησε για προσωπικούς λόγους να το διαβάσει.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε το περιεχόμενο του επίμαχου email, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για χαρτί που αφορά την εμπιστευτικότητα του μνημονίου συνεργασίας με νομική επισήμανση κι υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι είναι μόνο για ενημέρωση και χρήση από τα μέλη του Δ.Σ. και τη δικηγόρο του Α.Σ. Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ,

Αξιότιμη κυρία Γιαννακοπούλου Κατερίνα δικηγόρο του Α.Σ. ΠΑΟΚ

Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ρητώς ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με αρ. πρωτ. 1932/21.07.2025 που σας κατατέθη και εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον κ. Μπεκιάρη και στην κα. Γιαννακοπούλου, προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και χρήση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ατομικά την δικηγόρο κα. Γιαννακοπούλου, και αφορά στη συνεργασία μας για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αυστηρά εμπιστευτικό και καλύπτεται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Η διαβίβαση, κοινοποίηση ή οποιασδήποτε μορφής γνωστοποίηση του εν λόγω εγγράφου ή οποιουδήποτε μέρους του σε τρίτους – πλην των μελών του ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ και της δικηγόρου κ. Γιαννακοπούλου – φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαγορεύεται απολύτως, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεσή μας.

Σε περίπτωση παραβίασης της εμπιστευτικότητας, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

Παρακαλούμε όπως επιδείξετε την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα ως προς την διαχείριση του εν λόγω εγγράφου».

paok-email.jpg

Όσον αφορά στη δεύτερη απάντηση έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας, το οποίο όπως αναφέρει περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2.2, το οποίο προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων (σε περίπτωση καθυστέρησης ελλείψει υπαιτιότητας της ΠΑΕ και του Α.Σ.) θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».

paok-nea-toumpa.jpg



