Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη»

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (08/11) στο PAOK Sports Arena συνέντευξη Τύπου με βασικό θέμα τη Νέα Τούμπα.

Στον απόηχο της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε άμεσα για δύο θέματα και λίγες ώρες αργότερα πέρασε στην αντεπίθεση και μέσω ανακοίνωσης εξέφρασε ανοικτά την άποψη ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη.

Επίσης, στον ΠΑΟΚ ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου.Παράλληλα, παραθέτουν τα χρήματα που έχει δώσει η ΠΑΕ κι ο Ιβάν Σαββίδης προσωπικά στον Ερασιτέχνη, υποστηρίζοντας ότι ο Α.Σ. έχει εισπράξει πάνω από 20.000.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.

Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές.

Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ.

Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.

Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους.

Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».

Διαβάστε επίσης