Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα

Η ομάδα της Ωκεανίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την «Ένωση» ως το 2027.

Η Μπρισμπέιν Ρόαρ διατηρεί οψιόν αγοράς του Βαλκάνη, ο οποίος να θυμίσουμε ότι συμμετείχε στην προετοιμασία την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι.

Welcome to Brisbane, Dimitri Valkanis! ?



More at https://t.co/QaSBrkrpXB pic.twitter.com/5TTVLV0Xi8 — Brisbane Roar FC (@brisbaneroar) August 12, 2025

Δανεικός παραχωρήθηκε κι ο Ελιάν Σόσα, ο οποίος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Ανόρθωση. Η «κυρία» του κυπριακού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος ξεχώρισε την περασμένη σεζόν στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β’.

Την ίδια ώρα, παρελθόν από τον σύλλογο αποτελούν δύο άλλα μέλη της δεύτερης ομάδας, η οποία υποβιβάστηκε και διαλύθηκε. Ο λόγος για τον 20χρονο αριστερός μπακ, Χρήστο Γιαννούλη και τον 22χρονο Καμερουνέζο επιθετικό, Ντοναλντόνι Ζαμπού Εγκεμεσιέ.

