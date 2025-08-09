AEK: Το συγκλονιστικό σημείωμα του Κώστα Χαρδαβέλλα που κοσμεί το μουσείο της Ένωσης

Μια συγκινητική αποκάλυψη έκανε η ΑΕΚ και αφορά ένα έκθεμα στο μουσείο ιστορίας της Ένωσης. Πρόκειται για ένα απ’ τα νέα εκθέματα και είναι το συγκλονιστικό ιδόγραφο σημείωμα που συνέταξε ο Κώστας Χαρδαβέλλας. Ο αείμνηστος δημοσιογράφος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ένωσης.

Έγραψε το σημείωμα στην εντατική όπου νοσηλευόταν, λίγο καιρό πριν αφήσει την τελευταία του πνοή τον Δεκέμβριο του 2024.

Το σημείωμα αναφέρει:

«Πόσο θ’ αντέξω

Πότε θα βγάλω τη μάσκα

Πόσο θα κάτσω στην εντατική

Ζω για σένα ΑΕΚάρα μου και θα

κρατηθώ στη ζωή μέχρι να πάρεις τα

επόμενα 20 πρωταθλήματα».