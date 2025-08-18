Παναθηναϊκός: «Στόχος η κορυφή, θέλω να δω φωτογραφίες μου στο προπονητικό κέντρο» - Ο Καλάμπρια ήρθε με υψηλούς στόχους!

Ο Ιταλός μπακ μίλησε στο PAO TV κι αποκάλυψε ότι μέλησε με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς για να του δώσει πληροφορίες για τους «πράσινους».

Επίσης, ο Καλάμπρια ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να έρθουν οι επιτυχίες, θέτοντας ψηλά τον πήχη, καθώς όπως ανέφερε: «θέλω να δω τις φωτογραφίες μου στο προπονητικό κέντρο».

Όσα είπε ο Ντάβιντε Καλάμπρια στο PAO TV

Για το πότε έγινε η πρώτη προσέγγιση του Παναθηναϊκού: «Ναι, έγινε πριν από μερικές εβδομάδες. Όταν ενημερώθηκα ότι υπάρχει το ενδιαφέρον του συλλόγου, άρχισα να αξιολογώ την ένταξή μου στην ομάδα».

Για το αν του πήρε καιρό να αποφασίσει να έρθει στους πράσινους: «Είχα κι άλλες προτάσεις. Πήρα τον χρόνο μου, διότι πιστεύω ότι ήταν μία δύσκολη επιλογή, ιδιαίτερα μετά από τόσα χρόνια παραμονής μου στην Ιταλία και κυρίως στην ίδια ομάδα. Από τον Ιανουάριο ήθελα να προχωρήσω σε μία διαφορετική επιλογή, έναν διαφορετικό στόχο, σε σύγκριση με όσα έκανα ως τότε στην καριέρα μου στην Ιταλία. Ξεκίνησα λοιπόν να αξιολογώ την κατάσταση. Μου πήρε περίπου δύο εβδομάδες να αξιολογήσω και τις υπόλοιπες προτάσεις, καταλήγοντας σε μία συμφωνία που θα ήταν καλή και για τις δύο πλευρές».

Για το αν ένιωσε έτοιμος για τις αλλαγές που έκανε στην καριέρα του, φεύγοντας πρώτα από τη Μίλαν, έπειτα από 18 χρόνια και στη συνέχεια ερχόμενος στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό: «Οι αλλαγές που έκανα στο κοντινό παρελθόν έγιναν με λογική, πίστευα λοιπόν ότι είχε έρθει η στιγμή των αλλαγών. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η πιο λογική επιλογή για μένα, σ’ αυτή τη στιγμή της καριέρας μου. Είχα ανάγκη από ένα νέο κίνητρο, καθώς και από μία νέα εμπειρία, διαφορετική από όσα είχα κάνει μέχρι τώρα. Θεώρησα ότι αυτό μπορούσε να αποτελέσει μία νέα ευκαιρία, τόσο για εμένα, όσο και για το νέο μου σύλλογο».

Για το αν ζήτησε τη γνώμη του Φίλιπ Τζούρισιτς, τον οποίο γνωρίζει καλά, προκειμένου να έρθει στον Παναθηναϊκό: «Ναι, όταν ξεκίνησα να σκέφτομαι για μία νέα εμπειρία στο εξωτερικό, άρχισα να ψάχνω ποιος υπήρχε από την ομάδα που να είχε παίξει στην Ιταλία. Έγραψα αμέσως στον Φίλιπ για να με κατατοπίσει σχετικά με τον σύλλογο, την ομάδα πως δουλεύει και αν θα ήταν ωφέλιμο για εμένα να έρθω εδώ. Οπότε ζήτησα και πήρα πληροφορίες».

Για το αν νιώθει έτοιμος γι’ αυτή την πρόκληση: «Μεγάλωσα με την πίεση που βιώνει κάποιος στο Μιλάνο και στη Μίλαν που θέλει πάντα να κερδίζει κάθε χρόνο και έχει πολύ θερμούς οπαδούς στην Ιταλία. Είναι πολύ φιλόδοξοι και απαιτητικοί. Είμαι απόλυτα έτοιμος να προσφέρω και με διάθεση να προσφέρω ό,τι έχω, με όλη μου την εμπειρία και να δώσω όλα όσα μπορώ στο γήπεδο γι΄αυτή την ομάδα, γιατί έτσι είμαι εγώ! Θέλω να δίνω το μάξιμουμ και πάντα να κερδίζω. Ακριβώς αυτό έκανα με τη Μίλαν, αυτό θα κάνω κι εδώ. Θέλω να γνωρίσω να βιώσω όλη την κατάσταση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ της ομάδας και των φιλάθλων, ώστε να μπορούμε να κερδίζουμε».

Για το αν έχει ακόμα την αγωνιστική «δίψα» μέσα του: «Βέβαια! Βρίσκομαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά είμαι νέος ακόμα. Είμαι 28 ετών, θα γίνω 29 το Δεκέμβριο, οπότε πιστεύω ότι η καριέρα μου έχει ακόμα μέλλον και δεν έχω καμία πρόθεση να την εγκαταλείψω. Σου δίνει χαρά και συγκινήσεις όλο αυτό. Πάντα μου άρεσε να βλέπω τις φωτογραφίες μου στο “Μιλανέλο”. Θέλω να τις δω κι εδώ στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω κάτι με αυτή τη φανέλα».

Για το τι τον κέρδισε από το πλάνο του Βιτόρια: «Ήταν η επιθυμία εκ μέρους του συλλόγου που με ήθελε εδώ και μου το έδειξε με κάθε τρόπο. Είχαν υπομονή και συνέχισαν να επικοινωνούν. Γνώριζαν ότι δεν ήταν μία εύκολη επιλογή από μεριάς μου και υπήρχε διαρκής επικοινωνία, οπότε κατάλαβα ότι με ήθελαν πολύ. Συνειδητοποίησα ότι ο σύλλογος μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για μένα σε αυτή την περίοδο της ζωής μου. Είναι μία πρόκληση που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως άνθρωπος».

Για το αν έχει στο μυαλό του να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας: «Θεωρώ ότι κατά το παρελθόν έγιναν διάφορες επιλογές εκ μέρους του τότε προπονητή της εθνικής ομάδας. Ήταν πάντα επιθυμία μου να παίζει στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Μίλησα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, κ. Γκατούζο, ο οποίος γνώριζε για την πιθανότητα να έρθω εδώ. Θέλω να παίξω όσο τον δυνατόν περισσότερο, να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα για να δείξω όσα μπορώ, όπως κάνει κάθε ποδοσφαιριστής που θέλει να πλαισιώσει την εθνική ομάδα της χώρας του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα».

Για τους στόχους που έχει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό: «Θα ήθελα σίγουρα να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα, όπως έκανα με τη Μίλαν. Να σηκώσω κύπελα όπως έκανα στο παρελθόν. Ο βασικός μου στόχος είναι να παίξω σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μπορέσω, να βοηθήσω την ομάδα να βρεθεί στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας τίτλους. Θέλω επίσης να παίξω στην Ευρώπη, στο Europa League φέτος, στο Champions League στο μέλλον, αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα, να συμμετέχω στις διοργανώσεις της UEFA. Θέλω επίσης να αγκαλιάσω τον ελληνικό λαό και τη νέα κουλτούρα, που δεν γνωρίζω. Εχω φίλους όπως ο Λυκογιάννης, όταν ήμουν στην Μπολόνια και μου μίλησε πολύ ωραία για τον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ περίεργο να γνωρίσω τους οπαδούς, τον ελληνικό πολιτισμό, τους κατοίκους της Αθήνας και να μάθω καινούρια. Είναι μία μεγάλη εμπειρία, άλλη γλώσσα, άλλος πολιτισμός, κάτι που θα μου είναι πολύ χρήσιμο και ανθρώπινα, πέρα από την ποδοσφαιρική εμπειρία».

Για το πως θα περιέγραφε τον εαυτό του σε κάποιον που δεν τον ξέρει: «Είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος, που θέλει να γνωριστεί και να χαρεί με τους νέους συμπαίκτες του και με τους οπαδούς μας. Θεωρώ σημαντική τη σχέση μεταξύ των φιλάθλων του συλλόγου και των ποδοσφαιριστών, ώστε να κερδίσουμε τίτλους. Είμαι πολύ ανοιχτός και ευδιάθετος. Μου αρέσει να είμαι ταπεινός, να βρίσκομαι κάπως στη… σκιά, να μην είμαι στην πρώτη σελίδα. Είμαι εργατικός, πολύ δουλευταράς, όπως με παρουσιάζει ο πατέρας μου και θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου σε υψηλό επίπεδο, συνεχίζοντας να νικάω. Προτιμώ να με θυμούνται περισσότερο για την προσωπικότητά μου παρά ως ποδοσφαιριστή. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό».

