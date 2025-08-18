Μεταγραφές: Νέο ενδιαφέρον για Ουναΐ από Εσπανιόλ

Η ισπανική ομάδα και πάλι στο προσκήνιο για την απόκτηση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Ουναΐ
Η ισπανική ομάδα ενδιαφέρεται και πάλι για τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό
Το σίριαλ του Αζεντίν Ουναΐ καλά κρατεί με τον Παναθηναϊκό να τα έχει βρει με τη Μαρσέιγ και να περιμένει στη… γωνία για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος στον Μαροκινό άσο, αλλά η υπόθεση δε μοιάζει να είναι τόσο απλή.

Οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει πρόταση που ικανοποιεί τη Μαρσέιγ, ωστόσο ο Μαροκινός χαφ έχει ζητήσει τον χρόνο του. Κι αυτό γιατί περιμένει μια πρόταση από ομάδα top πρωταθλήματος.

Και τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στο… κόλπο έχει μπει και πάλι η Εσπανιόλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας es.rue20.com, η ομάδα της Καταλονίας θέλει να αποκτήσει τον Ουναΐ, για τον οποίο είχε εκφράσει ενδιαφέρον και στην αρχή του καλοκαιριού.

Οι Ισπανοί ποντάρουν στην επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στη La Liga, αλλά δύσκολα θα μπορέσουν να κάνουν μια πρόταση που πλησιάζει τις απαιτήσεις της Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί ζητούν γύρω στα 12 εκατ. ευρώ, τα οποία δύσκολα θα βρουν, ενώ η πρόταση του Παναθηναϊκού πλησιάζει αρκετά αυτό το ποσό.

