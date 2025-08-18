Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Αγώνες «εθνική υπόθεση» για τους Τούρκους

Η ομάδα της Σαμσουνσπόρ προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους ενόψει των αγώνων με τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρόκειται για ποδοσφαιρικά ματς, αθλητισμό και όχι κάτι άλλο. Όμως αυτή τη λογική δεν έχουν και οι Τούρκοι. Ούτε τα ΜΜΕ, ούτε οι φίλαθλοι στη γειτονική χώρα. Αντιμετωπίζοντας τις αναμετρήσεις με το «τριφύλλι» σαν εθνική τους υπόθεση.

Η προσπάθεια για πίεση προς το κλαμπ της Σαμψούντας, για να φορέσει την μπλε φανέλα που έχει πάνω της τα «μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ», ήταν απλά ένα δείγμα. Στα social media αυξάνονται διαρκώς τα μηνύματα προς την Σαμσουνσπόρ, στήριξης και εμψύχωσης αναφορικά με το τι πρέπει να κάνει στους Έλληνες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση.

Μάλιστα κυκλοφορούν πολλά videos οπαδών και δημοσιογράφων, ανθρώπων που φορούν φανέλες άλλων ομάδων της γειτονικής χώρας και εύχονται επιτυχία στην Σαμσουνσπόρ. Απλά και μόνο επειδή παίζει με τον Παναθηναϊκό.

Ένα κλίμα που σαφώς οδηγεί στις δύο αναμετρήσεις με πρώτο μέλημα όχι το ποδόσφαιρο, αλλά τις «μάχες» Ελλάδας – Τουρκίας, με αφορμή τον αθλητισμό.

Είναι δεδομένο πως στο δεύτερο ματς που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου στην Σαμψούντα, θα επικρατεί «καυτή» ατμόσφαιρα. Το γήπεδο θα γεμίσει (ονομάζεται «19η Μαΐου») και όπως συνηθίζεται στην έδρα αυτή, η ατμόσφαιρα θα κυριευτεί από τούρκικες σημαίες και όχι αυτές της Σαμσουνσπόρ.

Όσο για το πρώτο ματς (21 Αυγούστου) που θα γίνει στο ΟΑΚΑ, ήδη οι φίλαθλοι προσπαθούν να πείσουν τους ιθύνοντες της ομάδας να τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες σε όλη την πόλη για να προβληθεί από εκεί το ματς.

Δεν αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια αυτά ως αναμετρήσεις Παναθηναϊκού – Σαμσουνσπόρ. Από την πλευρά τους οι Τούρκοι τα βλέπουν ως «μονομαχίες» της χώρας τους κόντρα στον εκπρόσωπο της Ελλάδας. Στοιχείο που ανεβάζει επικίνδυνα τον φανατισμό στη γειτονική χώρα.