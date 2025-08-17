Παναθηναϊκός: Επίσημη η «βόμβα» Καλάμπρια – Ανακοινώθηκε ο Ιταλός

Ολοκληρώθηκε μία απ’ τις σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια. Με τον 28χρονο Ιταλό που προέρχεται απ’ τις ακαδημίες της Μίλαν, ήταν αρχηγός των «ροσονέρι» επί σειρά ετών και κατέκτησε το κύπελλο με την Μπολόνια παίζοντας ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, να παίρνει τη φανέλα με το νούμερο «2» στην πλάτη.

Πλέον, ο παίκτης θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις για να φανεί το επίπεδο ετοιμότητάς του. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτός που αντικαθιστά τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Υπέγραψε μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια! Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί την έβδομη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με την απόκτηση του Καλάμπρια, το Τριφύλλι εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική του ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλιά του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο! Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αναλαμβάνοντας να επωμιστεί την ευθύνη σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.

Στις αρχές του 2025 η αλλαγή προπονητή στη Μίλαν τον οδήγησε στην έξοδο μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Έφυγε από τη Μίλαν έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο Σούπερ Καπ. Ο Καλάμπρια δόθηκε δανεικός στη Μπολόνια, με την οποία πρόλαβε να κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τη μεγάλη αγάπη του, τη Μίλαν! Έχει αγωνιστεί σε 7 αγώνες της εθνικής Ιταλίας και σε όλες τις μικρότερες ηλικιακά εθνικές της χώρας του.

Καλωσορίζουμε τον Ντάβιντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».