Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»

Η Φιορεντίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθειά της για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη και είναι έτοιμη να προτείνει μία ακόμα λύση η οποία όμως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες... επιτυχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Ιταλοί εξετάζουν το σενάριο του δανεισμού με ενοίκιο και -υπό προϋποθέσεις- υποχρεωτική οψιόν αγοράς, κάτι όμως που πολύ δύσκολα θα βρει... πρόσφορα έδαφος από πλευράς Παναθηναϊκού.

Το σχετικό απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Ο επιθετικός, λοιπόν: με χαρακτηριστικά σαν του Μόιζε Κιν, δηλαδή πραγματικό alter ego του σκόρερ των 25 γκολ. Να ξέρει να δίνει την πάσα σε βάθος, να βάζει σε δοκιμασία τις άμυνες σωματικά, να έχει συνεχώς το βλέμμα στραμμένο στην αντίπαλη εστία. Ο Σπέντι παραμένει στις επιλογές, αν και όχι στην κορυφή, ο Ντάκου της Ρουμπίν Καζάν έχει βγει από το στόχαστρο της Φιορεντίνα, το ίδιο και ο Σιουέ της Γκινγκάμπ.

Έτσι, η προσοχή συνεχίζει να επικεντρώνεται στους Ιωαννίδη και Πίκολι, δηλαδή στους φορ που η Φιορεντίνα είχε ήδη εξετάσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (μέχρι τα μέσα του μήνα), όταν η παραμονή του Κιν δεν ήταν σίγουρη λόγω της ρήτρας των 52 εκατομμυρίων που θα μπορούσε να τον απομακρύνει από τη Φλωρεντία. Σε Παναθηναϊκό και Κάλιαρι είχε γίνει γνωστό το ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές τους.

Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει, γιατί η ιδέα των ανθρώπων της διοίκησης του Κομίσο είναι να προσπαθήσουν να φέρουν ακόμα μία σημαντική ενίσχυση στην επίθεση: ο καλύτερος τρόπος για να δώσουν στον Πιόλι μια υπερ-επιθετική γραμμή. Υψηλού επιπέδου μεν, αλλά όχι με τις τρέχουσες οικονομικές απαιτήσεις: ο ελληνικός σύλλογος ζητάει 22-25 εκατομμύρια για τον παίκτη γεννημένο το 2000, ενώ είναι γνωστό ότι η Κάλιαρι αποτιμά τον Πίκολι σε όχι λιγότερα από 28-30 εκατομμύρια, παρότι δεν έχει ορίσει επίσημο τιμολόγιο.

Για αυτό η Φιορεντίνα κοιτάζει κι άλλες κατευθύνσεις και λύσεις, χωρίς όμως να τα παρατάει, και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα προσπαθήσει να ρίξει στο τραπέζι μια φόρμουλα που θα μειώσει το κόστος και θα ξεπεράσει το εμπόδιο: δανεισμός με πληρωμή και υποχρεωτική αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις».

