Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Champions League, εκεί όπου θα βρεθεί κι η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία πέρασε με δύο νίκες - Δείτε όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν ένα... βήμα πριν τη League Phase.

Newsbomb

Χρήστος Τζόλης Μπριζ
EPA/OLIVIER MATTHYS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η βελγική ομάδα είχε νικήσει 1-0 στην έδρα της Σάλτσμπουγκ, αλλά είδε τους φιλοξενούμενους να της βάζουν δύσκολα.

Η ομάδα της Αυστρίας προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με τέρματα των Ράσμουσεν (18’) και Μπαϊντού (43’), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν μια τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μέρος. Ο Σέις μείωσε στο 62’ κι ο Φορμπς ισοφάρισε στο 84ο λεπτό. Την πρόκριση «κλείδωσε» ο αρχηγός Φανάκεν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει την ασίστ.

Σαφώς πιο εύκολο έργο είχε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία νίκησε με 2-0 τη Νις και στην Πορτογαλία. Η ομάδα της Λισαβόνας είχε ξεκάθαρο προβάδισμα μετά την επικράτηση στη Γαλλία και στο Ντα Λουζ επιβλήθηκε με το ίδιο αποτέλεσμα, για να περάσει με συνολικό σκορ 4-0. Τα τέρματα πέτυχαν οι Άουρσνες (18’) και Σιέλντερουπ (27’), «καθαρίζοντας» νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός κι έπαιξε ως το 81ο λεπτό, όπου έδωσε τη θέση του στον Ενρίκε Αραούζο.

Ο Ερυθρός Αστέρας, έχοντας παρακαταθήκη το 3-1 στην Πολωνία, ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λεζ Πόζναν στο Βελιγράδι και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-2. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν για μια θέση στη League Phase κόντρα στην Πάφο, η οποία προκρίθηκε με δύο νίκες κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του τρίτου προκριματικού στο Champions League:

  • Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1 (1-0)
  • Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0 (0-0)
  • Φενερμπαχτσέ – Φέγενορντ 5-2 (1-2)
  • Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0 (1-0)
  • Βικτόρια Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1 (0-3)
  • Κλαμπ Μπριζ – Σάλτσμπουργκ 3-2 (1-0)
  • Σλόβαν Μπρατισλάβα – Καϊράτ Αλμάτι 3-4πεν. (1-0κ.α., 1-0παρ.) (0-1)
  • Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-0 (0-0)
  • Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν 1-1 (3-1)
  • Μπενφίκα - Νις 2-0 (2-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

Τα ζευγάρια των playoffs του Champions League

  • Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ
  • Ερυθρός Αστέρας - Πάφος
  • Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς
  • Σέλτικ - Καϊράτ
  • Βασιλέια - Κοπεγχάγη
  • Ρέιντζερς - Μπριζ
  • Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:55ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

00:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα

00:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τη μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό θα «επιτρέψει» ο Νετανιάχου

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Ο Σαββίδης προβάδισμα για τη νέα Τούμπα» - Τρία μέλη του Ερασιτέχνη διαχώρισαν τη θέση τους

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Μήνυμα εκκένωσης στη Ρωμιά

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ