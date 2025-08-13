Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

Η βελγική ομάδα είχε νικήσει 1-0 στην έδρα της Σάλτσμπουγκ, αλλά είδε τους φιλοξενούμενους να της βάζουν δύσκολα.

Η ομάδα της Αυστρίας προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με τέρματα των Ράσμουσεν (18’) και Μπαϊντού (43’), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν μια τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μέρος. Ο Σέις μείωσε στο 62’ κι ο Φορμπς ισοφάρισε στο 84ο λεπτό. Την πρόκριση «κλείδωσε» ο αρχηγός Φανάκεν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει την ασίστ.

Σαφώς πιο εύκολο έργο είχε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία νίκησε με 2-0 τη Νις και στην Πορτογαλία. Η ομάδα της Λισαβόνας είχε ξεκάθαρο προβάδισμα μετά την επικράτηση στη Γαλλία και στο Ντα Λουζ επιβλήθηκε με το ίδιο αποτέλεσμα, για να περάσει με συνολικό σκορ 4-0. Τα τέρματα πέτυχαν οι Άουρσνες (18’) και Σιέλντερουπ (27’), «καθαρίζοντας» νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός κι έπαιξε ως το 81ο λεπτό, όπου έδωσε τη θέση του στον Ενρίκε Αραούζο.

Ο Ερυθρός Αστέρας, έχοντας παρακαταθήκη το 3-1 στην Πολωνία, ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λεζ Πόζναν στο Βελιγράδι και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-2. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν για μια θέση στη League Phase κόντρα στην Πάφο, η οποία προκρίθηκε με δύο νίκες κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του τρίτου προκριματικού στο Champions League:

Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1 (1-0)

– Σκεντίγια 5-1 (1-0) Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0 (0-0)

– Μάλμε 5-0 (0-0) Φενερμπαχτσέ – Φέγενορντ 5-2 (1-2)

– Φέγενορντ 5-2 (1-2) Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0 (1-0)

– Ντιναμό Κιέβου 2-0 (1-0) Βικτόρια Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1 (0-3)

2-1 (0-3) Κλαμπ Μπριζ – Σάλτσμπουργκ 3-2 (1-0)

– Σάλτσμπουργκ 3-2 (1-0) Σλόβαν Μπρατισλάβα – Καϊράτ Αλμάτι 3-4πεν. (1-0κ.α., 1-0παρ.) (0-1)

3-4πεν. (1-0κ.α., 1-0παρ.) (0-1) Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-0 (0-0)

– Λουντογκόρετς 3-0 (0-0) Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν 1-1 (3-1)

– Λεχ Πόζναν 1-1 (3-1) Μπενφίκα - Νις 2-0 (2-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

Τα ζευγάρια των playoffs του Champions League

Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ

Ερυθρός Αστέρας - Πάφος

Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς

Σέλτικ - Καϊράτ

Βασιλέια - Κοπεγχάγη

Ρέιντζερς - Μπριζ

Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα

