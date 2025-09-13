Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα

Τρεις αγώνες για τον Β’ όμιλο άνοιξαν την… αυλαία της κατηγορίας, με δύο νίκες και μία ισοπαλία – Τα αποτελέσματα.

Newsbomb

Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρεμιέρα στον Β’ όμιλο της Super League 2, με τρεις αναμετρήσεις. Η Καλαμάτα φιλοξένησε τη Μαρκό και επιβλήθηκε 2-0 με ευκολία. Παυλίδης και Μπονέτο στις αρχές των ημιχρόνων τα γκολ, είχε και δοκάρι ο Αργεντινός.

Στο Αιγάλεω η τοπική ομάδα υποδέχτηκε την Athens Kallithea. Ο Φοφανά άφησε με δέκα παίκτες τους γηπεδούχους, με τον Σαταριάνο να κάνει το 0-1. Ο Βάρκας ισοφάρισε για το «Σίτι», όμως στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καντίγιο διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Τέλος, Ηλιούπολη και Παναργειακός έμειναν στο 1-1. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν με τον Φοκάμε στο , με τον Μίνα να ισοφαρίζει.

Super League 2 – Β’ Όμιλος – 1η αγωνιστική

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC 1-2

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-1

Χανιά – Ελλάς Σύρου 14/9

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 14/9

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινούν οι πρώτες επιστροφές μεταναστών ανάμεσα στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ήττα στην Κύπρο για τους «ερυθρόλευκους»

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΑΕΚ: «Κόκκινος συναγερμός, υπάρχουν παγίδες μπροστά μας» | Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

20:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 23χρονου για ναρκωτικά στον Πειραιά

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ κατακεραυνώνει τη βρετανική κυβέρνηση: «Αποτύχατε, η χώρα καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Άνετο «3 στα 3» με υπογραφή Ποντένσε και Ταρέμι

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (τελικό): Έκαναν το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στη Super League

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα παιδιά που βοήθησαν στην προετοιμασία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Βόλο: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά – Δείτε εικόνες

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Αποχώρησε με πρόβλημα Ζέλσον | Αμφίβολος με Πάφο

18:59LIFESTYLE

«Πυρετός» προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Σαββατοκύριακου: «Οι μετεωρολόγοι δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (τελικό): Έκαναν το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στη Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ