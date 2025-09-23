AEK: Φεύγουν οι κόκκινες λεπτομέρειες από τη φανέλα – Ο χορηγός γίνεται κιτρινόμαυρος

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν να φεύγουν από τη φανέλα οι κόκκινες λεπτομέρειες που αφορούν στον χορηγό.

Ο λόγος για το «Πάμε Στοίχημα», το οποίο θα είναι πλέον κιτρινόμαυρο και φυσικά θα είναι ευδιάκριτο σε σχέση με εκείνο της εμφάνισης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί άμεσα, ήτοι από το ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό την Τετάρτη (23/09), αλλά τις προσεχείς ημέρες όταν και θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια.

Το πιθανότερο είναι το λανσάρισμα της να γίνει την Πέμπτη (24/09) κι η συγκεκριμένη αλλαγή να… ντεμπουτάρει στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο, την ερχόμενη Κυριακή (28/09) στην «OPAP Arena». Άμεσα θα υπάρξουν και νέες εμφανίσεις με τη συγκεκριμένη αλλαγή και στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας.

Να θυμίσουμε ότι η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ είχε προαναγγείλει τη συγκεκριμένη αλλαγή με ένα πολύ όμορφο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ μιλάει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια και να τους λέει: «Από φέτος, αλλάζουν ΟΛΑ! Πάμε Στοίχημα;».

https://www.instagram.com/reel/DO8IL4IiN3T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

