ΑΕΚ: «Κόκκινη το μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για Πινέδα»

Στην ΑΕΚ έχουν σοβαρά παράπονα κι εκφράζουν την έκπληξη τους για τη διαχείριση που έκανε ο VARίστας, Βασίλης Φωτιάς, στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Λούκα Γιόβιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της απώλεια στη Super League, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Οι «κιτρινόμαυροι» είδαν δύο τέρματα τους να μην μετρούν με εκείνο του Μαρίν να σηκώνει… κουβέντα. Το γκολ προήλθε μετά από φάουλ που έκανε ο Παντελάκης στον Γιόβιτς, σε ένα μαρκάρισμα που, όπως υπογραμμίζουν στην «Ένωση», ο αμυντικός των γηπεδούχων θα έπρεπε να δει την κόκκινη. Σύμφωνα με τους «κιτρινόμαυρους», λοιπόν, ο σαφώς πιο έμπειρος Φωτιάς να καλέσει τον Μόσχου για να αναβαθμίσει την κίτρινη που έδειξε ο ρέφερι του αγώνα στον Παντελάκη.

Επίσης, ο VARίστας του αγώνα της AEL FC Arena ακολούθησε «αντικανονική διαδικασία» στην εξέλιξη της φάσης, όπου ο Μαρίν σκόραρε. Ο Φωτιάς είπε στον Μόσχου ότι υπάρχει χέρι, χωρίς, όμως, να τον φωνάξει να δει τη φάση, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Μόσχου υπέδειξε χέρι χωρίς να δει ο ίδιος τη φάση, «κάτι που είναι αντικανονικό», όπως υπογράμμιζαν από την ΑΕΚ. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε καθαρό πλάνο με το χέρι του Πινέδα.

Στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, υπογράμμιζαν πως ο Βασίλης Φωτιάς «...είχε σημαντικές παρεμβάσεις από το VAR, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τον διαιτητή στην φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Γιόβιτς. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, που να δει το χτύπημα και να μην καταλάβει ότι είναι κόκκινη στον Παντελάκη. Δυστυχώς ο Βασίλης Φωτιάς, όχι μόνο δεν κάλεσε τον διαιτητή για πιθανή αναβάθμιση κάρτας αλλά στη συνέχεια, στη διαχείριση της φάσης στο ακυρωθέν γκολ, είδαμε με έκπληξη να συμβαίνει κάτι που είναι αντικανονικό. Που συμβαίνει μόνο σε φάσεις οφ σάιντ. Είδαμε δηλαδή τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ χωρίς ο ίδιος να κάνει έλεγχο στην φάση! Ο Φωτιάς θα έπρεπε να τον καλέσει και ο Μόσχου να αποφασίσει. Όμως δυστυχώς, εδώ ακολουθήθηκε μια αντικανονική διαδικασία που αφήνει ερωτηματικά…».

Επίσης, για το ακυρωθέν γκολ του Μαρίν, επεσήμαναν ότι: «στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ριπλέι που να το δείχνει ξεκάθαρα (ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι). Όλοι μας μένουμε με την εντύπωση πως μάλλον, αλλά σε καμία περίπτωση τόσο καθαρό πλάνο που να επιτρέπει στον VAR να πει «είμαι βέβαιος δεν χρειάζεται να το δεις». Σε δυο λεπτά μέσα, είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση από το VAR».

Πέρα από τον Φωτιά, όλα τα παραπάνω «βαραίνουν» και τον Μόσχου, ο οποίος έδειξε την απειρία του και στο φινάλε του αγώνα, όταν δεσμεύθηκε να κρατήσει καθυστερήσεις στις… καθυστερήσεις, αλλά αυτές ήταν 4 δευτερόλεπτα!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ηγηθεί της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι της Λεωφόρου - Δείτε τα γκολ

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 86-83: Βελτιώθηκε και νίκησε σε αγώνα ντέρμπι

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του - Η αντίδρασή της

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (23/9)

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Air Force One με τον Τραμπ φτάνει στην Αριζόνα - Βίντεο μέσα από το πιλοτήριο

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά - Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ: «Τιμή μου που είμαι στην κηδεία του Κερκ» - Το βίντεο που ανέβασε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Κόκκινη το μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για Πινέδα»

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Ήχησε το 112 - Ανάμεσα στα σπίτια οι φλόγες

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η τελετή ξεκίνησε με τον ήχο της γκάιντας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν οι δικαστές, ο γιος μου είναι καλό παιδί» - Συγκλονίζει ο πατέρας των δύο αδελφών

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν για τους νεο-οθωμανικούς στόχους

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του - Η αντίδρασή της

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ