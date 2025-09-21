ΑΕΚ: «Κόκκινη το μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για Πινέδα»

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της απώλεια στη Super League, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Οι «κιτρινόμαυροι» είδαν δύο τέρματα τους να μην μετρούν με εκείνο του Μαρίν να σηκώνει… κουβέντα. Το γκολ προήλθε μετά από φάουλ που έκανε ο Παντελάκης στον Γιόβιτς, σε ένα μαρκάρισμα που, όπως υπογραμμίζουν στην «Ένωση», ο αμυντικός των γηπεδούχων θα έπρεπε να δει την κόκκινη. Σύμφωνα με τους «κιτρινόμαυρους», λοιπόν, ο σαφώς πιο έμπειρος Φωτιάς να καλέσει τον Μόσχου για να αναβαθμίσει την κίτρινη που έδειξε ο ρέφερι του αγώνα στον Παντελάκη.

Επίσης, ο VARίστας του αγώνα της AEL FC Arena ακολούθησε «αντικανονική διαδικασία» στην εξέλιξη της φάσης, όπου ο Μαρίν σκόραρε. Ο Φωτιάς είπε στον Μόσχου ότι υπάρχει χέρι, χωρίς, όμως, να τον φωνάξει να δει τη φάση, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Μόσχου υπέδειξε χέρι χωρίς να δει ο ίδιος τη φάση, «κάτι που είναι αντικανονικό», όπως υπογράμμιζαν από την ΑΕΚ. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε καθαρό πλάνο με το χέρι του Πινέδα.

Στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, υπογράμμιζαν πως ο Βασίλης Φωτιάς «...είχε σημαντικές παρεμβάσεις από το VAR, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τον διαιτητή στην φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Γιόβιτς. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, που να δει το χτύπημα και να μην καταλάβει ότι είναι κόκκινη στον Παντελάκη. Δυστυχώς ο Βασίλης Φωτιάς, όχι μόνο δεν κάλεσε τον διαιτητή για πιθανή αναβάθμιση κάρτας αλλά στη συνέχεια, στη διαχείριση της φάσης στο ακυρωθέν γκολ, είδαμε με έκπληξη να συμβαίνει κάτι που είναι αντικανονικό. Που συμβαίνει μόνο σε φάσεις οφ σάιντ. Είδαμε δηλαδή τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ χωρίς ο ίδιος να κάνει έλεγχο στην φάση! Ο Φωτιάς θα έπρεπε να τον καλέσει και ο Μόσχου να αποφασίσει. Όμως δυστυχώς, εδώ ακολουθήθηκε μια αντικανονική διαδικασία που αφήνει ερωτηματικά…».

Επίσης, για το ακυρωθέν γκολ του Μαρίν, επεσήμαναν ότι: «στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ριπλέι που να το δείχνει ξεκάθαρα (ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι). Όλοι μας μένουμε με την εντύπωση πως μάλλον, αλλά σε καμία περίπτωση τόσο καθαρό πλάνο που να επιτρέπει στον VAR να πει «είμαι βέβαιος δεν χρειάζεται να το δεις». Σε δυο λεπτά μέσα, είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση από το VAR».

Πέρα από τον Φωτιά, όλα τα παραπάνω «βαραίνουν» και τον Μόσχου, ο οποίος έδειξε την απειρία του και στο φινάλε του αγώνα, όταν δεσμεύθηκε να κρατήσει καθυστερήσεις στις… καθυστερήσεις, αλλά αυτές ήταν 4 δευτερόλεπτα!

