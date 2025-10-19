Super League: «Μονομαχίες» Αθηνών – Θεσσαλονίκης με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός

Η νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα επί της ΑΕΛ, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ. Κατά συνέπεια το ντέρμπι της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Καθώς το αποτέλεσμά του δεδομένα φέρνει ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις.

Σήμερα το… κυρίως πιάτο της 7ης αγωνιστικής, με τέσσερις αναμετρήσεις για τη Super League. Ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και το σημαντικό Άρης – Παναθηναϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το ματς Asteras Aktor – Κηφισιά θα είναι το πρώτο της ημέρας, με τους γηπεδούχους να «καίγονται» για την πρώτη τους νίκη μήπως και ξεφύγουν απ’ την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και θέλουν να το συνεχίσουν και στην Τρίπολη.

Στο Πανθεσσαλικό ο εντυπωσιακός Βόλος με… αέρα απ’ το «διπλό» στη Λάρισα, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό που επίσης έχει καλή ψυχολογία αφού πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για διαφορετικούς λόγους για το αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο άσχημα αποτελέσματα και ψάχνουν επιστροφή στις νίκες. Οι «πράσινοι» λόγω της άσχημης αρχής τους, δεν μπορούν να «αφήσουν» κι άλλους βαθμούς χάνοντας έδαφος και επαφή με την κορυφή.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, το ματς της αγωνιστικής με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση θέλει οπωσδήποτε νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή με την ίδια απόσταση που είχε απ’ τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλονικείς αν επικρατήσουν περνούν αυτοί πρώτοι και δίνουν νέα πνοή στην προσπάθειά τους καθώς ήδη προέρχονται απ’ τη νίκη με τον Ολυμπιακό.

Super League – 7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Asteras Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 (7)

2. Α.Ε.Κ. 16 (6)

3. Π.Α.Ο.Κ. 14 (6)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 (7)

5. ΑΡΗΣ 10 (6)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 (6)

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 (5)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 7 (6)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 7 (7)

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 (7)

11. Ο.Φ.Η. 6 (6)

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 (6)

13. Α.Ε.Λ. 4 (7)

14. ASTERAS AKTOR 2 (6)