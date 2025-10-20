ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν τον θρίαμβο - «Θα “πεθάνουμε” ο ένας για τον άλλον»

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε τη δεύτερη σερί του νίκη σε ντέρμπι, καθώς μετά το 2-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, επικράτησε της ΑΕΚ με 2-0 το βράδυ της Κυριακής (19/10) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του θριάμβου στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που μεταξύ άλλων είχε την ασίστ στο 0-1, ενώ οδήγησε τον Αρόλντ Μουκουντί στο λάθος από το οποίο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγραψε το τελικό 0-2.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε στα social media της ομάδας ένα βίντεο με την αρχηγική ομιλία που έκανε ο Σέρβος άσος στα αποδυτήρια πριν από το μεγάλο ντέρμπι.

Σε αυτή ο Ζίβκοβιτς ζητάει από τους συμπαίκτες τους να «πεθάνουν» ο ένας για τον άλλον και να φύγουν από τη Νέα Φιλαδέλφεια με τη νίκη.

https://www.instagram.com/reel/DQCDVSLCGkX/

Αναλυτικά όσα είπε:

«Παιδιά, το καλύτερο παράδειγμα για το πώς θέλουμε να παίξουμε είναι το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο μέρος που κάναμε. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι!

Πρέπει να παλέψουμε, να κερδίσουμε τις δεύτερες μπάλες και παιδιά, απολαύστε το με την μπάλα στα πόδια. Παίξτε το παιχνίδι μας, απολαύστε το. Ξέρω πως αν κάνω ένα λάθος, πίσω μου είναι ο συμπαίκτης μου. Το ξέρω πως θα “πεθάνουμε” ο ένας για τον άλλον. Θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πάμε παιδιά! 1,2,4, ΠΑΟΚ!».