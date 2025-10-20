Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας

Ο Λάκης Κλεώπας διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Λάκη Κλεώπα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον ΑΡΗ σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»