Champions League: Εξάρα στην Νάπολι πριν τον Ολυμπιακό η Αϊντχόφεν - Διέλυσε την Ατλέτικο η Άρσεναλ

Σμπαράλια έκανε την άμυνα της Νάπολι η Αϊντχόφεν, η οποία τη διέσυρε 6-2, μία αγωνιστική πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Εύκολο βράδυ για την Άρσεναλ κόντρα στην Ατλέτικο (4-0).

Αϊντχόφεν
Τη νίκη της βραδιάς πέτυχε η Αϊντχόφεν
Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League πήρε η Αϊντχόφεν. Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού διέλυσε 6-2 τη Νάπολι, αν και οι Πρωταθλητές Ιταλίας προηγήθηκαν στο 31’ με τον ΜακΤόμινεϊ. Όμως τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Ολλανδοί έφεραν το ματς στα ίσια με το αυτογκόλ του Μπουοντζιόρνο και στο 38’ ο Σαϊμπάρι έκανε την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Στο 54’ ο Μαν έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην PSV, ενώ στο 76’ ο Λούκα αποβλήθηκε για τους Ιταλούς. Μάλιστα, στο 80’ ο Μαν με το δεύτερο προσωπικό του γκολ «έγραψε» το 4-1, πριν ο ΜακΤόμινεϊ μειώσει στο 86’ σε 4-2. Ωστόσο, στο 87’ ο Πέπι και στο 89’ ο Ντρίουεχ «έγραψαν» τον απόλυτο θρίαμβο για την Αϊντχόφεν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε 7-2 την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε ένα ματς που «άνοιξε» μετά το 38΄ όταν οι δύο ομάδες έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής των Άντριχ και Ζαμπάρνι και με το σκορ στο 1-1. Ακολούθησαν τέσσερα γκολ μέσα σε 10 αγωνιστικά λεπτά για την κάτοχο του τίτλου, που... έκρυψε τη μπάλα στο «10 εναντίον 10».

«Σίφουνας», επίσης, ήταν και η Άρσεναλ, «συγκάτοικος» της Παρί στην κορυφή με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διέλυσε 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο «καυτές» ομάδες της σεζόν σε όλο τον πλανήτη.

Τρία στα τρία και για την Ίντερ, που ήταν εξίσου επιβλητική και αποτελεσματική. Οι «νερατζούρι» πέρασαν από τις Βρυξέλλες άνετα 4-0 επί της Σεν Ζιλουάζ, καθαρίζοντας το ματς μέσα σε λίγα λεπτά με τρία γκολ από το 41΄ έως το 53΄!

Στο «Μαδριγάλ» η Μάνστεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Βιγιαρεάλ με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το πρώτο γκολ και να συνεχίζει το απίθανο σερί του. Από τις 31 Αυγούστου έχει σκοράρει σε όλα τα ματς που έχει αγωνιστεί, τόσο με τη Σίτι όσο και με την εθνική Νορβηγίας! Έχει σημειώσει συνολικά 24 γκολ και δεν έχει μπει ακόμα ο Νοέμβριος!

Και η τρίτη αγγλική ομάδα που αγωνίστηκε την Τρίτη (21/10), κατάφερε να νικήσει με τη Νιούκαστλ να επικρατεί 3-0 της Μπενφίκα, στην οποία αγωνίστηκε βασικός ο Παυλίδης και παραμένει στο «μηδέν» μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

  • Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1 (7΄,39',76' Φερμίν Λόπεθ, 68' πέν. Γιαμάλ, 74', 79' Ράσφορντ - 54' πέν. Ελ Κααμπί)
  • Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0
  • Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0 (57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)
  • Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7 (38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία - 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ, 44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66' Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)
  • Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 2-4 (33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον - 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν. Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)
  • Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0 (32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)
  • Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2 (35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι, 89΄ Ντρίουεχ - 31΄,86΄ ΜακΤόμινεϊ)
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ -Ίντερ 0-4 (41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄ Εσπόζιτο)
  • Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

  • 19:45 Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ
  • 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ
  • 22:00 Τσέλσι - Άγιαξ
  • 22:00 Αταλάντα - Σλάβια Πράγας
  • 22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ
  • 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Μαρσέιγ
  • 22:00 Μονακό - Τότεναμ
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους
  • 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μπριζ

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 9
  2. Ίντερ 9
  3. Αρσεναλ 9
  4. Ντόρτμουντ 7
  5. Μάντσεστερ Σίτι 7
  6. Μπάγερν 6 (2 αγ.)
  7. Νιούκαστλ 6
  8. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (2 αγ.)
  9. Μπαρτσελόνα 6
  10. Καραμπάγκ 6 (2 αγ.)
  11. Αϊντχόφεν 4
  12. Τότεναμ 4 (2 αγ.)
  13. Μαρσέιγ 3 (2 αγ.)
  14. Μπριζ 3 (2 αγ.)
  15. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3 (2 αγ.)
  16. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (2 αγ.)
  17. Λίβερπουλ 3 (2 αγ.)
  18. Ατλέτικο Μαδρίτης 3
  19. Τσέλσι 3 (2 αγ.)
  20. Γαλατασαράι 3 (2 αγ.)
  21. Αταλάντα 3 (2 αγ.)
  22. Νάπολι 3
  23. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
  24. Γιουβέντους 2 (2 αγ.)
  25. Μπόντο Γκλιμτ 2 (2 αγ.)
  26. Πάφος 2
  27. Λεβερκούζεν 2
  28. Μονακό 1 (2 αγ.)
  29. Σλάβια Πράγας 1 (2 αγ.)
  30. Βιγιαρεάλ 1
  31. Κοπεγχάγη 1
  32. Ολυμπιακός 1
  33. Καϊράτ 1
  34. Μπενφίκα 0
  35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (2 αγ.)
  36. Αγιαξ 0 (2 αγ.)

