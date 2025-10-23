Πρώτη είδηση στην «Daily Mail» η συμφωνία Παναθηναϊκού – Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι στην Ελλάδα και μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωσή του και την παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό. Ο 65χρονος γίνεται το σπουδαιότερο όνομα που πέρασε ποτέ από πάγκο στη χώρα μας. Ενώ ταυτόχρονα θα είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος.

Κάτι που δεν άφησε αδιάφορη ούτε την «Daily Mail». Μάλιστα φιλοξένησε ως βασικό θέμα στα αθλητικά τη συμφωνία του Ισπανού με το «τριφύλλι», τονίζοντας πως επιστρέφει στους πάγκους και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος στο πρωτάθλημα.

«Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να αναλάβει τη δέκατη έβδομη προπονητική του δουλειά, καθώς συμφώνησε να γίνει ο πιο καλοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του Πρωταθλήματος», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα: