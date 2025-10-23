ΑΕΚ – Αμπερντίν: «Πριν τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και μετά δεν… ξέραμε ποδόσφαιρο» | Όσα είπε ο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ!

Η νίκη της Πέμπτης (23/10) θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας, καθώς η «Ένωση» ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτηση της στην Ευρώπη.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι τίποτα δεν χάθηκε και τίποτα δεν κερδήθηκε σε ένα ματς. «Δεν υπάρχει ευφορία, ούτε καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι σπριντ».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Το σκορ πήγε ψηλά, μπορούσαμε κι άλλα τέρματα. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους. Ελπίζω να το απόλαυσαν. Ήταν μια εμφάνιση με ένταση από την αρχή ως το τέλος. Η καλύτερή μας εμφάνιση φέτος βγάζοντας αντίδραση. Την Κυριακή δεν αξίζαμε την ήττα. Ανήκει στο παρελθόν αυτό. Δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε, ακολουθεί ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, πρέπει να ξεκουραστούμε και με φρέσκα πόδια να είμαστε έτοιμοι για το ντέρμπι της Κυριακής. Ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη σε όμιλο από το 2010. Πήραμε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς και ήταν σημαντικό ότι σκοράραμε πολλά γκολ καθώς με τους νέους κανονισμούς η διαφορά τερμάτων παίζει σημαντικό ρόλο για την πρόκριση. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν βγάλαμε το πόδι από το γκάζι και προσπαθήσαμε να βάλουμε όσο περισσότερα τέρματα μπορούσαμε. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, στον προπονητή τους και τους φιλάθλους τους. Έχουν πραγματική ποδοσφαιρική κουλτούρα, είναι άνθρωποι που χάρηκα που τους γνώρισα».

Για τη σωστή διαχείριση που χρειάζεται μετά από ένα τέτοιο εμφατικό αποτέλεσμα: «Θα πω κάτι που το έχω επαναλάβει: Μια μέρα πριν από τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και ξαφνικά ήρθε μια ήττα από λάθη μας και ήταν το αντίθετο. Δεν ξέραμε... ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ευφορία, ούτε καταστροφή. Μπορεί να κάνεις τέσσερις νίκες σερί αλλά δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε μεγάλη χρονιά μπροστά. Ούτε να σε πιάνει κατάθλιψη μετά από μια ήττα. Σήμερα όλα μας πήγαν καλά, αλλά στο μέλλον θα έρθουν και δυσκολίες. Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι σπριντ. Δεν το θεωρώ αποδεκτό να είμαστε και στην ευφορία και στην καταστροφή και αυτό θα το πολεμήσω για το καλό της ομάδας. Είμαι Βαλκάνιος και εγώ, σας καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι κάτι που είναι αποδεκτό. Ωραία τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να τα ελέγχουμε».

Για την πίεση και την ένταση που ήταν στα υψηλότερα επίπεδα από κάθε άλλη φορά: «Και το πρώτο γκολ με την Άντερλεχτ ήταν προϊόν πίεσης. Κάποιες φορές λειτουργεί, κάποιες όχι. Θα ήθελα πάντα να συμβαίνει, αλλά δεν είναι εύκολο. Συμφωνώ πως τα επίπεδα της έντασης ήταν υψηλά. Είχαμε καλές τοποθετήσεις με την μπάλα. Αυτό σου δίνει σταθερότητα. Όταν χάνεις την μπάλα πρέπει να πιέσεις, όταν την έχεις διαθέτεις φρέσκα πόδια. Είχαμε υψηλά επίπεδα έντασης και συγκέντρωσης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας».

Για τη χρησιμοποίηση του Γκατσίνοβιτς ως δεξιού μπακ και αν τον σκέφτεται εκεί ή αν ήθελε να ξεκουράσει τον Ρότα: «Και οι δύο λόγοι. Ο Λάζαρος παίζει συνέχεια, αλλά θέλαμε να δώσουμε χρόνο στον Γκατσίνοβιτς, Ενδεχόμενα να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Προέρχεται από τραυματισμό, μπόρεσε να πάρει τα λεπτά που θέλαμε, έδειξε δίψα και όρεξη. Προς το τέλος είχε λαχανιάσει λίγο, δείγμα της επιθυμίας του να τα δώσει όλα».

Για το αν οι έξι αλλαγές που έκανε ήταν σε συνάρτηση με τη διαχείριση που έκανε ή με την πνευματική ετοιμότητα που είχε επισημάνει μετά τον ΠΑΟΚ: «Εύστοχη ερώτηση. Ήταν και οι δύο λόγοι. Θέλαμε να κάνουμε μια διαχείριση λόγω των τριών απαιτητικών αγώνων στη σειρά. Όλα αυτά μετά τη διακοπή, με 11 παίκτες στις Εθνικές τους. Υπήρξαν παίκτες που έκαναν μακρινά ταξίδια, όπως ο Πινέδα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε τις λύσεις. Ήταν και αυτός ο λόγος και κάποιοι παίκτες είχαν μεγάλη δίψα να παίξουν και να αποδώσουν».

Για το αν οι Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλος μπορούν να προσφέρουν μαζί στον άξονα και σε πολύ πιο απαιτητικά ματς από το αποψινό: «Εύστοχη ερώτηση ξανά. Κάθε αναμέτρηση είναι διαφορετική. Πρέπει να επιλέγουμε την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Οι τρεις παίκτες απέδωσαν πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει πάντα. Όλα τα αλλά είναι υποθετικά».

