ΑΕΚ – Αμπερντίν: «Πριν τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και μετά δεν… ξέραμε ποδόσφαιρο» | Όσα είπε ο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε συγκρατημένος, μετά την ευρεία νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν, για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ!

Η νίκη της Πέμπτης (23/10) θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας, καθώς η «Ένωση» ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτηση της στην Ευρώπη.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι τίποτα δεν χάθηκε και τίποτα δεν κερδήθηκε σε ένα ματς. «Δεν υπάρχει ευφορία, ούτε καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι σπριντ».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Το σκορ πήγε ψηλά, μπορούσαμε κι άλλα τέρματα. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους. Ελπίζω να το απόλαυσαν. Ήταν μια εμφάνιση με ένταση από την αρχή ως το τέλος. Η καλύτερή μας εμφάνιση φέτος βγάζοντας αντίδραση. Την Κυριακή δεν αξίζαμε την ήττα. Ανήκει στο παρελθόν αυτό. Δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε, ακολουθεί ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, πρέπει να ξεκουραστούμε και με φρέσκα πόδια να είμαστε έτοιμοι για το ντέρμπι της Κυριακής. Ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη σε όμιλο από το 2010. Πήραμε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς και ήταν σημαντικό ότι σκοράραμε πολλά γκολ καθώς με τους νέους κανονισμούς η διαφορά τερμάτων παίζει σημαντικό ρόλο για την πρόκριση. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν βγάλαμε το πόδι από το γκάζι και προσπαθήσαμε να βάλουμε όσο περισσότερα τέρματα μπορούσαμε. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, στον προπονητή τους και τους φιλάθλους τους. Έχουν πραγματική ποδοσφαιρική κουλτούρα, είναι άνθρωποι που χάρηκα που τους γνώρισα».

Για τη σωστή διαχείριση που χρειάζεται μετά από ένα τέτοιο εμφατικό αποτέλεσμα: «Θα πω κάτι που το έχω επαναλάβει: Μια μέρα πριν από τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και ξαφνικά ήρθε μια ήττα από λάθη μας και ήταν το αντίθετο. Δεν ξέραμε... ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ευφορία, ούτε καταστροφή. Μπορεί να κάνεις τέσσερις νίκες σερί αλλά δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε μεγάλη χρονιά μπροστά. Ούτε να σε πιάνει κατάθλιψη μετά από μια ήττα. Σήμερα όλα μας πήγαν καλά, αλλά στο μέλλον θα έρθουν και δυσκολίες. Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι σπριντ. Δεν το θεωρώ αποδεκτό να είμαστε και στην ευφορία και στην καταστροφή και αυτό θα το πολεμήσω για το καλό της ομάδας. Είμαι Βαλκάνιος και εγώ, σας καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι κάτι που είναι αποδεκτό. Ωραία τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να τα ελέγχουμε».

Για την πίεση και την ένταση που ήταν στα υψηλότερα επίπεδα από κάθε άλλη φορά: «Και το πρώτο γκολ με την Άντερλεχτ ήταν προϊόν πίεσης. Κάποιες φορές λειτουργεί, κάποιες όχι. Θα ήθελα πάντα να συμβαίνει, αλλά δεν είναι εύκολο. Συμφωνώ πως τα επίπεδα της έντασης ήταν υψηλά. Είχαμε καλές τοποθετήσεις με την μπάλα. Αυτό σου δίνει σταθερότητα. Όταν χάνεις την μπάλα πρέπει να πιέσεις, όταν την έχεις διαθέτεις φρέσκα πόδια. Είχαμε υψηλά επίπεδα έντασης και συγκέντρωσης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας».

Για τη χρησιμοποίηση του Γκατσίνοβιτς ως δεξιού μπακ και αν τον σκέφτεται εκεί ή αν ήθελε να ξεκουράσει τον Ρότα: «Και οι δύο λόγοι. Ο Λάζαρος παίζει συνέχεια, αλλά θέλαμε να δώσουμε χρόνο στον Γκατσίνοβιτς, Ενδεχόμενα να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Προέρχεται από τραυματισμό, μπόρεσε να πάρει τα λεπτά που θέλαμε, έδειξε δίψα και όρεξη. Προς το τέλος είχε λαχανιάσει λίγο, δείγμα της επιθυμίας του να τα δώσει όλα».

Για το αν οι έξι αλλαγές που έκανε ήταν σε συνάρτηση με τη διαχείριση που έκανε ή με την πνευματική ετοιμότητα που είχε επισημάνει μετά τον ΠΑΟΚ: «Εύστοχη ερώτηση. Ήταν και οι δύο λόγοι. Θέλαμε να κάνουμε μια διαχείριση λόγω των τριών απαιτητικών αγώνων στη σειρά. Όλα αυτά μετά τη διακοπή, με 11 παίκτες στις Εθνικές τους. Υπήρξαν παίκτες που έκαναν μακρινά ταξίδια, όπως ο Πινέδα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε τις λύσεις. Ήταν και αυτός ο λόγος και κάποιοι παίκτες είχαν μεγάλη δίψα να παίξουν και να αποδώσουν».

Για το αν οι Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλος μπορούν να προσφέρουν μαζί στον άξονα και σε πολύ πιο απαιτητικά ματς από το αποψινό: «Εύστοχη ερώτηση ξανά. Κάθε αναμέτρηση είναι διαφορετική. Πρέπει να επιλέγουμε την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Οι τρεις παίκτες απέδωσαν πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει πάντα. Όλα τα αλλά είναι υποθετικά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:52ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ μεταθέτει για τον Δεκέμβριο τη συμφωνία για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπέρ της Ουκρανίας

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Europa League: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Προδόθηκε από τις απροσεξίες του

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το όρος Φούτζι βλέπει χιόνι για πρώτη φορά φέτος με καθυστέρηση 21 ημερών

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 5% στις τιμές του μετά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν: «Πριν τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και μετά δεν… ξέραμε ποδόσφαιρο» | Όσα είπε ο Νίκολιτς

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι ότι κολοσσιαίο ηφαίστειο «εξαφανισμένο» για 700.000 χρόνια έχει «ξυπνήσει»

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έσπασε την «κατάρα» των εντός έδρας μετά από 15 χρόνια με ιστορική «εξάρα»

23:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση (23/10)

22:54LIFESTYLE

Emily Ratajkowski: Η νέα της φωτογράφιση είναι η υπέρτατη ωδή στην γυμνή θηλυκότητα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός ανήλικου έξω από σχολείο στη Λάρισα: Πέντε μαθητές επιτέθηκαν άγρια σε συμμαθητή τους

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν θα δείτε ποτέ έναν λευκό καρχαρία σε ενυδρείο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την άρνηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:40TRAVEL

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την άρνηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Europa League: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Προδόθηκε από τις απροσεξίες του

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

22:54LIFESTYLE

Emily Ratajkowski: Η νέα της φωτογράφιση είναι η υπέρτατη ωδή στην γυμνή θηλυκότητα

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Παταγονία: Βρήκαν άθικτο αυγό δεινοσαύρου 70.000.000 ετών

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός ανήλικου έξω από σχολείο στη Λάρισα: Πέντε μαθητές επιτέθηκαν άγρια σε συμμαθητή τους

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ