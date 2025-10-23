ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ! – Πρώτη κι ιστορική νίκη στη League Phase του Conference League με εμφατική εμφάνιση κι πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!

Βαγγέλης Πάτας

Αμπουμπακαρί Κοϊτά ΑΕΚ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αντίδραση που περίμενε από τους ποδοσφαιριστές του, μετά την κάκιστη βραδιά που είχε κόντρα στον ΠΑΟΚ, είδε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» ισοπέδωσαν με έξι τέρματα την Αμπερντίν κι έδειξαν να… επιστρέψουν, μετά την πρώτη τους ήττα στη Super League.

Η ΑΕΚ είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ, με τον μοναδικό που πέτυχε δύο τέρματα να είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος ήταν αυτός άνοιξε το δρόμο και με τα δύο γρήγορα τέρμα του (στο 11’ και το 18’) απλοποίησε την κατάσταση. Ακολούθησαν οι Ελίασον (27’), Μαρίν (55’), Γιόβιτς (81’) και Κουτέσα (87’).

Με αυτό τον τρόπο ήρθε μια ιστορική νίκη, καθώς η ΑΕΚ ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτησή της στην Ευρώπη, η οποία ήταν το 6-0 επί της Γκρεβενμάχερ από το Λουξεμβούργο το 2001.

Παράλληλα, πέτυχε την πρώτη εντός έδρας νίκη της, έπειτα από 17 ματς σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η προηγούμενη ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League κι έκτοτε μέτρησε 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Αμπερντίν

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι, κάνοντας αρκετά «εύκολα» λάθη στο κέντρο, με την Αμπερντίν έχει την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 4ο λεπτό. Η καλή εκτέλεση φάουλ του Κάρλσον πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσα.

Μια όμορφη ατομική ενέργεια του Κοϊτά, άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα! Ο Μαυριτανός με ωραίο διαγώνιο σουτ από τα αριστερά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 11ο λεπτό.

Το γρήγορο γκολ έδωσε την απαιτούμενη ψυχολογία στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι, από εκεί και πέρα, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 16ο λεπτό ο Ρέλβας σημάδεψε με κεφαλιά το δεξί δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κοϊτά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η διαφορά σε σχέση με το πρώτο τέρμα του Μαυριτανού, ήταν ότι έκανε άψογο τελείωμα, έπειτα από εκπληκτική αντεπίθεση που έβγαλε η ΑΕΚ και πάσα «πάρε, βάλε» του Ρότα.

Πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας, η «Ένωση» πέτυχε και τρίτο τέρμα! Οι «κιτρινόμαυροι», έπειτα από σωστή πίεση κέρδισαν την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή και αφού συνεργάστηκαν όμορφα ο Ελίασον με πλασέ έκανε το 3-0 στο 28’!

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα κι έχασε γκολ με το… τσουβάλι! Ο Βίντα σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά στο 37ο λεπτό, ενώ o Πιερό σε δύο περιπτώσεις δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 33ο λεπτό ο Αϊτινός έκανε εξ επαφής κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Μίτοφ, ενώ στις καθυστερήσεις πλάσαρε άουτ στο τετ-α-τετ με τον Βούλγαρο.

Τεράστια ευκαιρία έχασε κι ο Ελίασον, ο οποίος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά η άμυνα των Σκωτσέζων έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Μολονότι ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ δεν είχε περιθώρια να κάνει συντήρηση δυνάμεων, καθώς πρώτο κριτήριο σε ενδεχόμενη ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων.

Με τη διάθεση να πετύχει κι άλλα γκολ μπήκε η «Ένωση» στο δεύτερο ημίχρονο κι αυτό φάνηκε με τον πιο πιστικό τρόπο, καθώς στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία πέτυχε το τέταρτο τέρμα της. Το 4-0 έκανε ο Μαρίν στο 55ο λεπτό, καθώς με ωραίο γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από το δοκάρι που είχε ο Πιερό.

Η Αμπερντίν είχε 1-2 καλές στιγμές, αλλά δεν απείλησε ουσιαστικά την ΑΕΚ, η οποία βρήκε και πέμπτο τέρμα. Σκόρερ ο Λούκα Γιόβιτς στο 81ο λεπτό, έπειτα από τρομερή ενέργεια του Γκατσίνοβιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έμειναν εκεί, καθώς πέτυχαν και έκτο γκολ με τον Κουτέσα στο 87ο λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις ο Βίντα έστειλε για τρίτη φόρα (και δεύτερη προσωπική) την μπάλα στο δοκάρι!

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκόοτε (Βέλγιο)
Κίτρινες: Ρέλβας - Κνούστερ
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν (69΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος (77΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά (64΄ Κουτέσα) , Πιερό (69΄ Γιόβιτς)
ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Μπο Τέλιν): Μίτοφ, Μάιλν, Κνούστερ, Ντέβλιν, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σίνι (46΄ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62΄ Κλάρκσον), Κάρλσον (72΄ Γένγκι), Άουσίς (46΄ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν θα δείτε ποτέ έναν λευκό καρχαρία σε ενυδρείο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:40TRAVEL

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είμαστε Ένα» με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - Ξεκινά η συλλογή παιδικών βιβλίων

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

21:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη - «Μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ