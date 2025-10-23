ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έσπασε την «κατάρα» των εντός έδρας μετά από 15 χρόνια με ιστορική «εξάρα»

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ!

Η νίκη της Πέμπτης (23/10) θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας, καθώς η «Ένωση» ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτηση της στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επιβληθεί με το ίδιο σκορ (6-0) της Γκρεβενμάχερ από το Λουξεμβούργο σε προκριματικό γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Επίσης, η ΑΕΚ έχει πετύχει έξι γκολ σε ευρωπαϊκό ματς σε ακόμα δύο περιπτώσεις, κόντρα στην Πόρτο (6-1 τη σεζόν 1978/79) και την Τοπέντο Κουταΐσι (6-1 τη σεζόν 1999/2000).

Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» έσπασαν και μια «κατάρα» που είχε δημιουργηθεί, καθώς πέτυχαν την πρώτη εντός έδρας νίκη της, έπειτα από 17 ματς σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η προηγούμενη ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League κι έκτοτε μέτρησε 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

