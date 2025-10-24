ΠΑΟΚ: Αγωνία για Καμαρά και Κεντζιόρα ενόψει Βόλου

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου υποδέχεται τον Βόλο την Κυριακή (26/10) στις 19:30 στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου του Βορρά» για το παιχνίδι με τους Θεσσαλούς ξεκίνησε από το γαλλικό έδαφος. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στη Λιλ έμειναν στο ξενοδοχείο για αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο, υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, ωστόσο ο Λουτσέσκου έχει δύο σοβαρούς πονοκεφάλους να αντιμετωπίσει ενόψει του αγώνα της Κυριακής.

Διπλό πρόβλημα με Καμαρά και Κεντζιόρα

Ο Μαντί Καμαρά αποχώρησε τραυματίας από το ματς του «Σταντ Πιέρ Μορουά», καθώς υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στο πρώτο τέταρτο. Ο Αφρικανός μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις το Σάββατο (25/10), προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του και να ξεκαθαρίσει αν θα προλάβει την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Παράλληλα, ο Τόμας Κεντζιόρα χτύπησε στο κεφάλι στις καθυστερήσεις του αγώνα, ύστερα από σύγκρουση με τον Ολιβιέ Ζιρού και θα ακολουθήσει το απαραίτητο ιατρικό πρωτόκολλο. Ο Πολωνός αμυντικός θα μείνει εκτός προπονήσεων μέχρι τη Δευτέρα (27/10).

Επόμενη προπόνηση και ανακοίνωση αποστολής

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από το παιχνίδι με τον Βόλο είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 16:45 στη Νέα Μεσημβρία. Μετά το τέλος της, ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα ανακοινώσει την αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής στην Τούμπα.

Το μήνυμα του Λουτσέσκου

Παρά τα προβλήματα, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ζητήσει από τους παίκτες του απόλυτη συγκέντρωση στο πρωτάθλημα, καθώς δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση χαλάρωση μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει με νίκες και στο ελληνικό μέτωπο, διατηρώντας το μομέντουμ και την καλή ψυχολογία που απέκτησε στη Γαλλία.

