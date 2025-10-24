Κατάταξη UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα στην 11η θέση, πλησιάζει η Πολωνία

Me δύο νίκες και δύο ήττες ολοκληρώθηκε για την Ελλάδα αυτή η ευρωπαϊκή εβδομάδα.

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη με 4-3 επί της Λιλ στη Γαλλία, ενώ η ΑΕΚ διέλυσε με 6-0 την Αμπερντίν. Απεναντίας, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 3-1 από τη Φέγενορντ, ενώ την περασμένη Τρίτη (21/10) ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει τη συντριβή με 6-1 από την Μπαρτσελόνα.

Η Ελλάδα κατέκτησε 800 πολύτιμους βαθμούς και έφτασε τους 39.112 στην 11η θέση. Συνεχίζει το κυνήγι της Τσεχίας (42.300), αλλά πλέον νιώθει την… καυτή ανάσα της Πολωνίας (38.375), η οποία έχει την 3η καλύτερη συγκομιδή τη φετινή σεζόν.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 46.000 (3/5)

10. Τσεχία 42.300 (4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

14. Δανία 36.981 (2/4)

15. Ελβετία 32.500 (3/5)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ