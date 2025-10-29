Ολυμπιακός - Βόλος 5-0: Σαρωτικός για ένα ημίχρονο με σόου Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-0 του Βόλου στο Φάληρο για το Κύπελλο Ελλάδας, με τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν να πετυχαίνουν από δύο γκολ και τον Γιαζίτσι άλλο ένα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σε περίπατο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός τον αγώνα με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 5-0.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε ολοκληρωτικό rotation στην ενδεκάδα των Πειραιωτών, ήταν ο Γιάρεμτσουκ που σημείωσε δύο γκολ (το δεύτερο άκρως εντυπωσιακό), ενώ άλλα δύο τέρματα πρόσθεσε ο Μπιανκόν κι ένα ο Γιαζίτζι με πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπιανκόν από κόρνερ του Στρεφέτσα κι άστοχη έξοδο του Αντελέγιε. Οι Πειραιώτες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ στο 24’ και στο 27’, προτού ο Ουκρανός φορ βρει δύο φορές δίχτυα σε διάστημα δύο λεπτών.

Στο 43’ με κοντινή προσπάθεια και στο 44’ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ. Στο 45’+2’ ο Γιαζίτζι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά κι ο Μπιανκόν ξανά με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με τον Ολυμπιακό να χάνει κι άλλες ευκαιρίες κι εντέλει να φτάνει στο τελικό 5-0 με πέναλτι του Γιαζίτζι έπειτα από ανατροπή του Πνευμονίδη απ’ τον Αντελέγιε.

Κίτρινες: 48’ Σιπιόνι, 59’ Μπιανκόν - 59’ Σινανάι, 77’ Γροσδής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (71’ Ροντινέι), Μάνσα, Βέζο (71’ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59’ Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71’ Καμπελά), Γιαζίτζι, Γιαρέμτσουκ (59’ Πνευμονίδης)

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Τριανταφύλλου, Κάργας (46’ Λαγωνίδης), Σινανάι, Μύγας (56’ λ.τρ. Τασιούρας), Γροσδής, Μπουζούκης, Ασεχνούν (76’ Προύντζος), Θαρθάνα, Πίντσι (70’ Κύρκος), Μάκνι (71’ Λεγκίσι).

