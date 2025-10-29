Λεβαδειακός – Asteras Aktor 1-0: «Καθάρισε» με Μπάλτσι για την τρίτη του νίκη

Μετά τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και την ΑΕΛ εκτός έδρας, ο Λεβαδειακός τα κατάφερε κόντρα σε τρίτη αντίπαλο Super League. Συγκεκριμένα τον Asteras Aktor. Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε 1-0 με τέρμα του Μπάλτσι και έτσι έφτασε τους 9 βαθμούς στη League Phase.

Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου σε ματς με πολλές αλλαγές και για τις δύο ομάδες, έδειξαν πιο ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία του ματς και βρήκαν γκολ σε κομβική στιγμή προς τα τέλη της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι με τον Γκούμα, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες κυρίως με τον Μεντιέτα.

Η πρώτη φάση στο ματς ήρθε στο 9’ με κεφαλιά του Γιούριτς που μπλόκαρε ο Αγγελίδης. Tο ματς κυλούσε χωρίς σημαντικές φάσεις και με αρκετή νευρικότητα.

Στο τέλος του πρώτου μέρους ο Αγγελίδης έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ στο 42’ μετά από σουτ του Βέρμπιτς, ενώ ο Μεντιέτα στο 44’ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Ο ίδιος παίκτης στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους έχασε σημαντική ευκαιρία καθώς δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με σουτ του Μεντιέτα και πάλι, με τον Άνακερ να διώχνει σε κόρνερ στο 47’. Έξι λεπτά μετά, ο Αγγελίδης έδιωξε το σουτ του Γκούμα και στην επαναφορά ο Βέρμπιτς έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 55’ ο Καλτσάς εκτέλεσε φάουλ και ο Μεντιέτα έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ. Ένα λεπτό μετά ο Καστάνιο σκόραρε, αλλά το τέρμα δε μέτρησε για χέρι του Σίπτσιτς.

Ο Αγγελίδης αντέδρασε εντυπωσιακά στο σουτ του Τσιμπόλα στο 60’. Στο 68’ ο Γκούμας πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Φίλωνα, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 73’. Ο Λαμαράνα έκανε την κάθετη στον Μπάλτσι, αυτός πέρασε στο σπριντ τον Καστάνιο και νίκησε τον Αγγελίδη για το 1-0!

Από εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι ήλεγξαν το ρυθμό, η ομάδα της Τρίπολης δεν μπόρεσε να απειλήσει για την ισοφάριση και έτσι το 1-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των ομάδων.

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Γκιοακίνι

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Φίλων (88΄ Κάτρης), Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62΄ Μπάλτσι), Γκούμας (78΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62΄ Κωστή), Γιούριτς (77΄ Τσοκάι)

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Τζανδάρης (59΄ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74΄ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς, Μεντιέτα (59΄ Μπαρτόλο), Γκιοακίνι (66΄ Μακέντα)