Γιουβέντους: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη «γηραιά κυρία»

Οι μέρες Λουτσιάνο Σπαλέτι άρχισαν στη Γιουβέντους. Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της «γηραιάς κυρίας», με την ομάδα του Τορίνο να ανακοινώνει την συμφωνία μαζί του. Η πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού τεχνικού, είναι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η τελευταία δουλειά του Σπαλέτι σε κλαμπ, ήταν στη Νάπολι με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αναλαμβάνει σε δύσκολη περίοδο της Γιουβέντους, καθώς ο Τούντορ την άφησε με 8 σερί ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.



«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους, υπογράφοντας συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026», ανέφερε η Γιουβέντους σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε έναν προπονητή με τέτοια τεχνογνωσία και εμπειρία στην οικογένεια των Μπιανκονέρι: καλωσόρισες στη Γιουβέντους και καλή επιτυχία, κόουτς!»