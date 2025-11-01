Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

Την πρώτη μεγάλη απώλεια βαθμών στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ είχε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν ήττα-σοκ με 1-0 στον Βόλο από την τοπική ομάδα χάρη σε γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 22' και βλέπουν τον στόχο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος να απομακρύνεται για τα καλά.

Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, δέχθηκε γκολ στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο πραγματοποίησε άθλια εμφάνιση, μιας και έλειπαν από το χορτάρι οι προσωπικότητες που θα άλλαζαν τα δεδομένα.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα μόλις στο 8’ όταν από γρήγορη εναλλαγή των Τσέριν, Τζούριτσιτς κι άτσαλη απομάκρυνση της άμυνας του Βόλου, ο Τετέ από πολύ καλή θέση πλάσαρε λίγο άουτ με το δεξί.

Ο Βραζιλιάνος είχε κι ένα σουτ στο 15’ που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης ενώ στο 22’ από κλέψιμο του Τετέ από δεξιά και χαμηλή σέντρα, ο Σφιντέρσκι βγήκε πρώτος στην μπάλα, πλάσαρε άουτ πιεζόμενος από δύο παίκτες.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (23’) ο Βόλος άνοιξε το σκορ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν πίεσε στην κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Βόλου κι ο Μύγας με πολύ ωραία σέντρα από τα δεξιά «σημάδεψε» τον Λάμπρου που έκανε το 1-0 με δυνατή κεφαλιά κι επέλεξε να μην πανηγυρίσει το γκολ, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του απ’ την Ακαδημία του «τριφυλλιού».

Στο 29’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε το σουτ του Τσιριβέγια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Λάμπρου βρήκε ξανά στην κόντρα και πλάσαρε, με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει στη γωνία του. Ο Παναθηναϊκός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 32’ με τον Τουμπά, αλλά ο Αλγερινός πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια έπειτα από χαμηλή σέντρα του Σφιντέρσκι.

Στο 49’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε δύσκολα την προβολή του Σφιντέρσκι, ενώ στο 60’ από κόρνερ του Τσέριν, ο Ίνγκασον με κάτι σαν κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Στο 62’ ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία τεράστια ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Σφιντέρσκι στο ύψος του πέναλτι, ο Τζούριτσιτς με όλη την εστία μπροστά του δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη, ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια.

Ο Ράφα Μπενίτεθ «γύρισε» το σύστημα με τριάδα στην άμυνα, σε 3-4-1-2 με τον Τζούριτσιτς πίσω από τους δύο επιθετικούς και τους Τετέ-Κυριακόπουλο να παίρνουν όλη την πλευρά δεξιά κι αριστερά αντίστοιχα, όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε. Δεν είχε την παραμικρή φαντασία στο παιχνίδι του, ο Βόλος κράτησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν και στο τέλος πανηγύρισε μία πολύ σπουδαία νίκη που τον φέρνει σταθερά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87’ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61’ Πίντσι), Κόμπα, Τζόκα (69’ Μπουζούκης), Χουάνπι (87’ Κύρκος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (87’ Μακνί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76’ Γεντβάι), Ίνγκασον (76’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76’ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (65’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85’ Γερεμέγεφ).