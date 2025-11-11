Παναθηναϊκός: Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας - Πρώτη Κοτσόλη στο Κορωπί

Ακόμα δύο αγωνιστικά προβλήματα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό, με τους δύο ακραίους μπακ της ομάδας να μένουν εκτός δράσης και να μπαίνουν στα… πιτς.

Γιώργος Κυριακόπουλος
Δύο νέοι "πονοκέφαλοι" για Μπενίτεθ
Το πρωί της Τρίτης, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, το «Γ. Καλαφάτης», με την παρουσία του νέου αθλητικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την πρώτη προπόνηση της εβδομάδας.

Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ομάδες.

Στα αγωνιστικά νέα, ο Γιώργος Κυριακόπουλος υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν οστικό οίδημα στον αστράγαλο, ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και θα μείνει εκτός για τις επόμενες ημέρες.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες, που ανεβάζουν σταδιακά ρυθμό με στόχο να επανέλθουν πλήρως στις προπονήσεις.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την προετοιμασία του χωρίς τους διεθνείς, με στόχο να παρουσιαστεί πανέτοιμος στο επόμενο ματς πρωταθλήματος μετά τη διακοπή.

