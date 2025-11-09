Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο

Πραγματοποιώντας το καλύτερο εφετινό ημίχρονό του, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1 στη Λεωφόρο στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής της Super League κι «ανάσανε», παραμένοντας «ζωντανός» στους στόχους του στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι έβαλαν μπροστά με δύο γκολ τους «πράσινους» με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στο 61’ με τον Κωνσταντέλια, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει άλλο ως το φινάλε.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Μεγάλη ένταση στο τέλος

Ένα πλάγιο άουτ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων «πυροδότησε» ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, με τον Τάσο Μπακασέτα και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επεμβαίνουν άμεσα, ώστε η κάθε πλευρά να βάλει «τέλος» και να ολοκληρωθεί το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Δείτε βίντεο: