Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστια νίκη στη Λεωφόρο που τον κρατάει «ζωντανό» - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, σε ένα ντέρμπι με όμορφα γκολ, ένταση στο τέλος και άγρια ομορφιά.

Με τρομερό πρώτο ημίχρονο, όταν και πέτυχε δύο γκολ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-1 στη Λεωφόρο στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Μια νίκη που κράτησε το Τριφύλλι «ζωντανό» στη μάχη του τίτλου και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή, στην οποία βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός.

Τα γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι έβαλαν μπροστά με δύο γκολ τους «πράσινους» με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στο 61’ με ένα απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει άλλο ως το φινάλε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγώνα με μεγάλη ένταση και προσπάθησε να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Πλησίασε πρώτη φορά στο 10’ όμως ο Μπάμπα πρόλαβε να μπλοκάρει το σουτ του Πάντοβιτς. Στο 12’ ο Σιώπης πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς από το κέντρο του γηπέδου, καθώς από απομάκρυνση ο διεθνής χαφ παραλίγο να σκοράρει, με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι και να πηγαίνει μόλις άουτ!

Στο 20’ ο Τσιριβέγια έβγαλε μία διαγώνια «30άρα» μπαλιά προς τον Κυριακόπουλο στα αριστερά, εκείνος έκανε μία δυνατή χαμηλή σέντρα που πέρασε απ’ όλη την άμυνα των φιλοξενουμένων κι ο επερχόμενος Πάντοβιτς από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.

Στο 27’ από κλέψιμο ψηλά, ο Τετέ κουβάλησε την μπάλα και πλάσαρε με το δεξί απ’ το όριο της περιοχής, με τον Τσιφτσή να αποκρούει με τα ακροδάχτυλα και την μπάλα να κυλάει παράλληλα με τη γραμμή πριν απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ.

Στο 31’ ο Κυριακόπουλος «οδήγησε» την μπάλα προς τα μέσα αποφεύγοντας τρεις αντιπάλους, έδωσε προς τον Γεντβάι κι εκείνος στον Τετέ. Ο Βραζιλιάνος την επέστρεψε κι ο Γεντβάι έπιασε ένα δυνατό σουτ με την μπάλα να κοντράρει και πάνω στον Μεϊτέ και να φεύγει «σφαίρα» στη γωνία του Τσιφτσή για το «πράσινο» 2-0.

Ο Πανα8ηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56’ η σέντρα-σουτ του Γεντβάι πέρασε άουτ. Στο 61’ ο Κωνσταντέλιας με τρομερή ντρίμπλα στον Γεντβάι κι εκτέλεση με το δεξί έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Λαφόν, μειώνοντας σε 2-1, ενώ στο 69’ από άλλη μία ωραία συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ ο Τάισον έκανε μία δυνατή σέντρα-σουτ που πέρασε παράλληλα με την εστία.

Στο 75’ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο «πιάνοντας» τον οπίσθιο μηριαίο μυ του κι εφόσον επιβεβαιωθεί πιθανή θλάση, θα «χάσει» τα δύο παιχνίδια της εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία και τη Λευκορωσία στο επερχόμενο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων.

Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ πίεσε αρκετά, η άμυνα του Παναθηναϊκού κράτησε ως το τέλος το προβάδισμα στο σκορ και οι «πράσινοι» πανηγύρισαν μία πολύ σημαντική νίκη, που τους κρατάει «ζωντανούς» στους εγχώριους στόχους τους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (50’ λ.τρ. Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Σιώπης (74’ Τσέριν), Ζαρουρί, Τετέ (74’ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς (85’ Πελίστρι), Πάντοβιτς (85’ Μαντσίνι).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (59’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (75’ λ.τρ. Ιβάνουσετς), Ντεσπόντοφ (59’ Τάισον), Γιακουμάκης (68’ Τσάλοφ).

