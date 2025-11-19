ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα στην OPAP Arena

Οι «κίτρινοι» αγωνίζονται στην «OPAP Arena», στην πρώτη αναμέτρηση του Μανόλο Χιμένεθ ως αντίπαλος της «Ένωσης».

Ο Ισπανός τεχνικός εξακολουθεί να έχει πολλές απουσίες, καθώς στον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας αναμένεται να παραταχθεί δίχως έξι ποδοσφαριστές.

Οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν τα προγράμματά τους στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο. Δεδομένα εκτός είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος είχε αποβληθεί στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.

Την Πέμπτη (20/11), το πρόγραμμα για τους «κίτρινους» περιλαμβάνει πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο.

