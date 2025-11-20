ΠΑΟΚ: Η ΠΑΕ παρέδωσε στον ΑΣ το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ εργάστηκαν εντατικά τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να αρθούν οι ενστάσεις που υπήρχαν στο προηγούμενο κείμενο.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πλευρά της, λοιπόν, έγιναν αλλαγές, οι οποίες προσφέρουν στον ΑΣ ΠΑΟΚ την ασφάλεια για την έναρξη κι ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου γηπέδου.

Το νέο μνημόνιο φέρεται να προσφέρει ξεκάθαρες εγγυήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα συνηθισμένα χρονοδιαγράμματα που αφορούν σε ανάλογα έργα. Πλέον, αναμένεται η αντίδραση από την πλευρά του Ερασιτέχνη, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές κι έτσι θα προχωρήσει η κατασκευή της Νέας Τούμπας.

