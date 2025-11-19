FIBA Europe Cup: Δραματική πρωτιά για τον ΠΑΟΚ, στους «16» και το Περιστέρι!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δυσκόλεψε τη ζωή του στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά πήρε τη νίκη (88-87), με δύο βολές του Μουρ.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον όμιλο με ρεκόρ 5-1 και πήρε την πρόκριση για τους «16» ως πρώτος και καλύτερος.

Το εισιτήριο για την επόμενη φάση εξασφάλισε και το Περιστέρι, το οποίο έφυγε με τη νίκη από την Τσεχία, επικρατώντας 87-73 της Μπρνο. Η ομάδα των δυτικών προαστείων έκλεισε κι εκείνη τον όμιλο με ρεκόρ 5-1, αλλά έμεινε δεύτερη στην ισοβαθμία με την Μπιλμπάο, η οποία «διέλυσε» 117-54 την Κουτάισι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 42-51, 61-72, 73-87.

ΜΠΡΝΟ (Βάνεκ): Ριχτέτσκι 4, Στράνελ, Φάρσκι 4, Μούσιλ, Σβόμποντα 4 (6ριμπ.), Κρίβανεκ 14 (3), Κέιβαλ 9 (6ριμπ.), Πούλπαν, Γιάνσα, Γκρόουβς 13 (1τρ., 8ριμπ.), Ουίλιαμς 19 (3τρ., 9ασ.), Καλού 6 (7ριμπ.)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2τρ., 6ασ., 5κλ.), Βαν Τούμπεργκεν 11 (1τρ., 9ριμπ.), Πετράκης, Πέιν 8 (7ριμπ.), Ιτούνας 17 (5), Μουράτος 3 (5ασ.), Θωμάκος, Τζιάλας, Αμπερκρόμπι 11 (3τρ., 5ριμπ.), Κακλαμανάκης 2, Χάρις 13 (1), Παπαγεωργίου.

Οι βαθμολογίες

5ος όμιλος

Περιστέρι Betsson 11 (5-1) Μπιλμπάο 9 (4-1) Μπρνο 7 (1-5) Κουτάισι 6 (1-4)

