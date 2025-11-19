Οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου (22-23/11) με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό!
«Πλούσιο» είναι κι αυτό το Σαββατοκύριακο (22-23/11) το τηλεοπτικό μενού της ΕΡΤ2 Σπορ.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα περισσότερα βλέμματα τραβούν οι αναμετρήσεις της GBL.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR παίζει στη Μύκονο κόντρα στην τοπική ομάδα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, υπάρχει δράση από το τα πρωταθλήματα βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, αλλά και την Elite League.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις «ελεύθερες» μεταδόσεις του τριημέρου (21-23 Νοεμβρίου):
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
- 17:00 Volley League Ανδρών, 5η Αγωνιστική: Πανιώνιος - ΟΦΗ
- 19:30 Volley League Γυναικών, 6η Αγωνιστική: ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
- 11:45 Basket Α1 Γυναικών, 7η Αγωνιστική: Παναθλητικός - ΠΑΟΚ
- 13:45 Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών – Α΄ Εθνική Κατηγορία, 10η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
- 16:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Μύκονος - Παναθηναϊκός
- 18:15 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Άρης - Προμηθέας
- 20:30 Volley League Ανδρών, 5η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μίλων
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
- 13:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Μαρούσι - Ηρακλής
- 16:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
- 18:15 Πόλο - Α1 Ανδρών, 8η Αγωνιστική: Πανιώνιος - Βουλιαγμένη
- 19:30 Volley League Γυναικών, 6η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
- 17:00 Handball Premier, 10η Αγωνιστική: Κιλκίς - Ιωνικός
- 18:30 Basket - Elite League, 9η Αγωνιστική: Αιγάλεω - Δάφνη
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή οι 9 κατηγορούμενοι
17:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα
21:23 ∙ LIFESTYLE