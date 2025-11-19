Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: Οι «κυανέρυθροι» δεν σηκώνουν κεφάλι, 14η διαδοχική ήττα!

Κατηφόρα δίχως τέλος για τον Πανιώνιο, ο οποίος ηττήθηκε (72-79) από τη Λιετκαμπέλις στο Eurocup, γνωρίζοντας την 14η διαδοχική ήττα του στη σεζόν!

Στέντμον Λέμον
Οι «κυανέρυθροι» έχουν ρεκόρ 1-7 στη διοργάνωση κι έχοντας να κερδίσουν από την πρεμιέρα, έμειναν πλέον μόνοι τελευταίοι στον δεύτερο όμιλο.

H νωθρή εκκίνηση του Πανιωνίου, έβαλε τους «κυανέρυθρους» σε μειονεκτική θέση από το πρώτο δεκάλεπτο (12-16). Παρά τα κάποια ξεσπάσματα της ελληνικής ομάδας, η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ και το σύνολο του Ηλία Ζούρου ακολουθούσε σε όλο το ματς στο σκορ. Ακόμη και στην τέταρτη περίοδο που κράτησε ψηλά την παραγωγικότητα της, η άμυνα δεν κατάφερε να περιορίσει τους Λιθουανούς, τα μακρινά σουτ δεν ήρθαν και μοιραία ο Πανιώνιος παρέμεινε στον... βυθό της κατάταξης.

Κορυφαίος των νικητών ο Τζαμέλ Μόρις με 16 πόντους, ενώ από τους «κυανέρυθρους» των 15 λαθών, που υπέστησαν την 14η σερί ήττα τους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν αρκούσαν οι 20 πόντοι (με 3/3 τρίποντα) του Στέντμον Λέμον...

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79

Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: Οι «κυανέρυθροι» δεν σηκώνουν κεφάλι, 14η διαδοχική ήττα!

