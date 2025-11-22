Super League 2: Ηρακλής και Καλαμάτα έχουν εντός έδρας αποστολή – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11)

Ο Ηρακλής υποδέχεται την Καβάλα κι η Καλαμάτα φιλοξενεί τα Χανιά, με στόχο την διατήρηση ή διεύρυνση των κεκτημένων τους στην κορυφή των δύο ομίλων της Super League 2.  

Με εντός έδρας δοκιμασίες των πρωτοπόρων ανοίγει η 11η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

Ο Ηρακλής θέλει το «τρίποντο» για να διατηρηθεί μόνος στην κορυφή του Α’ ομίλου, καθώς Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας ακολουθούν στο -1. Η ομάδα της Μαγνησίας παίζει εκτός έδρας με τον Καμπανιακό, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν στη Λειβαδιά τον ΠΑΟΚ Β’. Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου προέρχονται από δύο σερί νίκες, με τη δεύτερη, μάλιστα, να έχει σημειώσει ισάριθμες «6άρες».

Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει με το Ηρακλής - Καβάλα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION24.

Η πρωτοπόρος του Β’ ομίλου, Καλαμάτα υποδέχεται τα προτελευταία Χανιά, θέλοντας να αυξήσει το +5 από τον δεύτερο Πανιώνιο, ο οποίος παίζει την Κυριακή (23/11) στην Καλλιθέα. Οι «κυανέρυθροι» έχουν κι ένα ματς λιγότερο. Σπουδαία αναμέτρηση θα διεξαχθεί και στου Ρέντη, με τον Ολυμπιακό Β’ να υποδέχεται την Ελλάς Σύρου, σε μια μονομαχία με φόντο τα playoffs.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) στη Super League 2

A’ ΟΜΙΛΟΣ

  • 14:00 Ηρακλής – Καβάλα (ACTION24)
  • 15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β
  • 15:00 Καμπανιακός – Νίκη Βόλου

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

  1. Ηρακλής 24
  2. Νίκη Βόλου 23
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23
  4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20
  5. ΠΑΟΚ Β’ 11
  6. Νέστος Χρυσούπολης 11
  7. Καβάλα 9
  8. Καμπανιακός 8
  9. Μακεδονικός 5
  10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

  • 14:00 Ολυμπιακός Β' – Ελλάς Σύρου
  • 15:00 Καλαμάτα – Χανιά

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 26
  2. Πανιώνιος 21 -9αγ.
  3. Athens Kallithea 17
  4. Μαρκό 16
  5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.
  6. Ελλάς Σύρου 12
  7. Αιγάλεω 10 -9αγ.
  8. Ηλιούπολη 7
  9. Χανιά 6
  10. Παναργειακός 3

Super League 2: Ηρακλής και Καλαμάτα έχουν εντός έδρας αποστολή – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11)

