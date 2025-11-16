Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

Κι άλλο έδαφος στο κυνήγι της κορυφής, έχασε η Athens Kallithea. Παίζοντας εντός έδρας με το Αιγάλεω ήρθε ισόπαλη 1-1 για την 10η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2.

Το «Σίτι» προηγήθηκε στο 3ο λεπτό με τον Κουρουκίδη, για να ισοφαρίσει στο φινάλε του ημιχρόνου ο Βασιλόγιαννης. Ο σκόρερ των φιλοξενούμενων αποβλήθηκε στο 68’. Έτσι η Καλλιθέα έμεινε στο -9 από την κορυφή.

Η Ηλιούπολη επικράτησε στο Αργος 2-0 του Παναργειακού και αναπτέρωσε τις ελπίδες για παραμονή. Ο Μίγια άνοιξε το σκορ στο 29΄ με πέναλτι (στη φάση αυτή αποβλήθηκε από τους γηπεδούχους ο Ντιαλό) και ο Τσουμάνης στο 84΄ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στην Ερμούπολη η Ελλάς Σύρου συνέτριψε στην Ερμούπολη 4-1 τα Χανίων. Οι νεοφώτιστοι προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Κόλα (13΄) και Νίνο (29΄), η κρητική ομάδα μείωσε στο 51΄ με τον Σπιριντόνοβιτς, αλλά οι Γκέζος (68΄) και Λιούμης (82΄) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μαρκό – Καλαμάτα 2-3

Ελλάς Σύρου – Χανιά 4-1

Παναργειακός – Ηλιούπολη 0-2

Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β΄ αναβολή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 26

2. Πανιώνιος 21 -9αγ.

3. Athens Kallithea 17

4. Μαρκό 16

5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 12

7. Αιγάλεω 10 -9αγ.

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3