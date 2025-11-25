Απολαυστικός Αμορίμ για τη viral αποβολή: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει το εντός έδρας τρίποντο ούτε κόντρα στην Έβερτον των 10 παικτών, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να μην κρύβει την απογοήτευση και τον προβληματισμό του.

Newsbomb

Απολαυστικός Αμορίμ για τη viral αποβολή: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες»
EPA/GINTARE KARPAVICIUTE
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη νέα γκέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ήττα από την Έβερτον των 10 παικτών.

Ο τσακωμός των Γκέιγ και Κιν που κατέληξε στη σφαλιάρα του πρώτου και την αποβολή του, έδωσε το δικαίωμα στους «κόκκινους διάβολους» να αγωνιστούν με παίκτη παραπάνω για περίπου 80 λεπτά αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη.

«Είμαι απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Όταν παίζεις για 80 λεπτά με παίκτη παραπάνω, πρέπει να κερδίσεις. Όμως ήταν καλύτεροι και αξίζαμε να χάσουμε», δήλωσε φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το ματς.

«Δεν είμαστε ούτε καν κοντά στο σημείο που θα έπρεπε.Έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να κερδίσουμε παιχνίδια και δεν ήμασταν τέλειοι. Το κοινό μάς στήριζε για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και δεν ήμασταν έτοιμοι. Τις πέντε τελευταίες εβδομάδες, όλοι επαινούν την εξέλιξή μας, αλλά εγώ επιμένω πως απέχουμε πολύ από το πού πρέπει να βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι παίκτες προσπαθούν, αλλά πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Μάλιστα, στη συνέχεια, ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε για το περιστατικό μεταξύ των παικτών της Έβερτον και έδωσε μία απάντηση που θα συζητηθεί: «Δεν είναι κακό να τσακώνονται οι παίκτες. Δεν σημαίνει πως δεν γουστάρει ο ένας τον άλλο. Όταν τσακώνεσαι επειδή έγινε ένα λάθος και πλήττεται η ομάδα, είναι καλό πράγμα. Μακάρι και οι δικοί μου παίκτες να τσακώνονταν όταν χάναμε την μπάλα», ανέφερε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πέντε «εποχές» του εγκεφάλου: Σε ποια δεκαετια «ενηλικιωνόμαστε» - Τα κρίσιμα σημεία καμπής

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 63χρονο για ενδοοικογενειακή βία σε φέρι μποτ - Με μώλωπες η 50χρονη γυναίκα του

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία κατά Shein: Τρίμηνη αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας ζητά η κυβέρνηση

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδεκατισμένοι οι Ισπανοί στον Πειραιά

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια - 5.000 ενεργοποιήσεις του panic button

12:30ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Η μουσική διευκολύνει τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιταχύνει την ανάρρωση

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Έξι στους 10 Έλληνες θα κάνουν αγορές online κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: Αποχή δικηγόρων στην έναρξη - Νέα αναβολή

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με δύο νταλίκες στην Πατρών–Πύργου - Ένας τραυματίας

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου στον θρόνο και οι «Αταίριαστοι» δείχνουν τα «δόντια» τους

12:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μεγάλα ματς στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Προβάδισμα Μπαρντελά στις προεδρικές εκλογές του 2027 δείχνει νέα δημοσκόπηση

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψωνίζεις online; Αυτές είναι 5 χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειρίστηκε με ψυχραιμία και ευαισθησία τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008»: Ο Τσίπρας εξηγεί γιατί επέλεξε τον Παυλόπουλο για ΠτΔ

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια - Αναλυτικές τιμές στην αγορά

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Επιδοτούμε την εργασία» - Έρχονται νέες θέσεις για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

12:30ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Τρομακτική μαρτυρία για τον «δράκο» - «Με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ