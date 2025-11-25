Premier League: Σφαλιάρα της Έβερτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την αδιανόητη αποβολή

Παρότι ο Γκέιγ χαστούκισε τον συμπαίκτη του στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ, Κιν και αποβλήθηκε στο 14', το γκολ του Ντιούσμπερι-Χολ στο 29' έμελλε να κρίνει την τελευταία αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Premier League και να χαρίσει μία τεράστια νίκη στους φιλοξενούμενους με 1-0!

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ντέιβιντ Μόιες ήταν ο γκολκίπερ της Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος «κατέβασε ρολά» και με μεγάλες επεμβάσεις, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, κράτησε όρθια την Έβερτον και στο φινάλε δικαιολογημένα «πνίγηκε» στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Η φάση της χρονιάς έως τώρα στην Premier League σημειώθηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όταν οι δύο παίκτες της Έβερτον, Κιν και Γκέιγ, είχαν έντονο διαπληκτισμό μέσα στην περιοχή της ομάδας τους. Ο δεύτερος χαστούκισε τον συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Χάρινγκτον να αποβάλλει τον Σενεγαλέζο!

Παρότι έμειναν με 10 παίκτες οι «εφοπλιστές», όμως, κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 29ο λεπτό με το φοβερό σουτ του Ντιούσμπερι-Χολ και παρά την πίεση που δέχτηκαν στο δεύτερο ημίχρονο έφυγαν νικητές από το «Θέατρο των Ονείρων» μετά από αρκετά χρόνια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Premier League:

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2

(37' Νέτο, 88' Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2

(69' πεν. Ταβερνιέ, 81' Ουνάλ-11', 35' Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1

(71' Γουέλμπεκ, 84' Χίνσελγουντ-29' πεν. Τιάγκο)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0

(84' Χιμένεθ)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

(33' Μουρίλο, 46' Σαβόνα-78' Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2

(63' Μουνιόθ, 69' Πίνο)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(63', 70' Μπαρνς - 68' Ντίας)

Λιντς-Άστον Βίλα 1-2

(8' Νμέτσα-48', 75' Ρότζερς)

Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1

(36' Τροσάρ, 41', 46', 76' Εζε-55' Ριτσάρλισον)

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 0-1

(29' Ντιούσμπερι-Χολ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22

Αστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Μπράιτον 19

Τότεναμ 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Έβερτον 18

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Νιούκαστλ 15

Φούλαμ 14

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Λιντς 11

Γουέστ Χαμ 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2