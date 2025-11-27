Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ένταση μεταξύ «κιτρινόμαυρων» οπαδών και αστυνομίας

«Άναψαν» τα αίματα πριν από την έναρξη του αγώνα Φιορεντίνα – ΑΕΚ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ιταλική αστυνομία δεν επέτρεψε την είσοδο, τουλάχιστον προσωρινά, σε φίλους της «Ένωσης» που είχαν εισιτήρια. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταλαιπωρία, κάτι που προκάλεσε κι ένταση.

Επίσης, η ιταλική αστυνομία έχει «εγκλωβίσει» περίπου 800 φίλους της ΑΕΚ κοντά στη FAN ZONE, μην επιτρέποντας να πάνε σε αυτή για να παρακολουθήσουν το ματς.

Η πλειοψηφία των οπαδών της ΑΕΚ, πάντως, έχουν ήδη πάρει τη θέση τους, δίνοντας ένα «κιτρινόμαυρο» χρώμα στο γήπεδο της Φιορεντίνα. Θυμίζουμε ότι, μετά και τα έξτρα εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ ΑΕΚ, το «παρών» αναμένεται να δώσουν 1.500 φίλοι της ομάδας.