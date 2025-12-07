ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης | Η ώρα και το κανάλι

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τον Άρη.

Τέσσερις μέρες μετά τη συνάντηση τους για το Κύπελλο Ελλάδας στο «Κλ. Βικελίδης», οι δύο ομάδες κοντράρονται στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν επαφή με την κορυφή, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του, ο οποίος εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Από την άλλη οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν ζημιά στον μεγάλο τους αντίπαλο και ταυτόχρονα να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση, καθώς τους λείπει η αυτοπεποίθηση.

Το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

