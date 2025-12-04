ΠΑΟΚ – Άρης: Αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι κάνει ο Κωνσταντέλιας

ΠΑΟΚ και Άρης συναντιούνται και πάλι, μόλις τρεις ημέρες μετά το ματς Κυπέλλου, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απουσίασε στο ντέρμπι του «Κλ. Βικελίδης», αλλά κάνει αγώνα δρόμου για να βρεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το κυριακάτικο στην Τούμπα.

Ο 22χρονος επιθετικός χαφ έκανε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια ώστε να είναι έτοιμος. Εκτός αναμένεται είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος και την Πέμπτη (04/12) υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Να θυμίσουμε ότι ο Λουτσέσκου έχει και πάλι στη διάθεση του τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος απουσίασε από τον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη, λόγω τιμωρίας.

