Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»

Ο 20χρονος εξτρέμ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή και συγκεκριμένα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Ναχουέλ Φερέιρα, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων (μικτά) για την απόκτηση του 70% των δικαιωμάτων του Αντίνο.

Παράλληλα, η ελληνική ομάδα δείχνει διατεθειμένη να καλύψει και μέρος των φόρων της μεταγραφής, οι οποίοι κανονικά επιβαρύνουν τη Γοδόι Κρους, σε μια προσπάθεια να κάνει την πρόταση πιο ελκυστική για τον αργεντίνικο σύλλογο.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Φερέιρα στο ρεπορτάζ του: «Στην τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού, ύψους 8 εκατ. δολαρίων (μικτά) για το 70% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο, η ελληνική ομάδα είναι διατεθειμένη να αναλάβει και μέρος των φόρων της μεταγραφής. Παράλληλα, εξετάζεται και η βελτίωση των όρων, κάτι που εξαρτάται από το αν η Γοδόι Κρους αλλάξει τη στάση της».

A la última oferta de #Panathinaikos ?? de 8MD€ BRUTOS por el 70% de la ficha de Santino Andino, el equipo griego está dispuesto a hacerse cargo de una parte de los impuestos de la transferencia, tambien analizan mejorar condiciones, depende de que #GodoyCruz cambie su postura. pic.twitter.com/1Lm0FcKwUR — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) January 11, 2026

