Champions League: Πέρασε στους «16» η Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Σημαντικά αποτελέσματα στην δεύτερη μέρα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά. Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 2-0 της Σιντ Ζιλουάζ και εξασφάλισε θέση στην 8άδα, οπότε και θα είναι στους «16» της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο τέρματα, ενώ έχασε και πέναλτι.

Εντυπωσιακή ήταν και η Λίβερπουλ που επικράτησε 3-0 στην έδρα της Μαρσέιγ, όντας πλέον πολύ κοντά στην εξασφάλιση της συμμετοχής στους «16». Οι «κόκκινοι» είναι στους 15 βαθμούς και δύσκολα θα απειληθούν.

Η Μπαρτσελόνα νίκησε στην Πράγα τη Σλάβια με 4-2 και είναι στους 13 βαθμούς, όσους έχει η Νιούκαστλ (3-0 την Αϊντχόφεν) και η Τσέλσι (1-0 την Πάφο). Και οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική θέση στην οκτάδα.

Στους 12 βαθμούς η Γιουβέντους με το 2-0 επί της Μπενφίκα στο Τορίνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο ματς «Αετούς» στο 81’, όμως έχασε την ισορροπία του σε εκτέλεση πέναλτι και η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Ολυμπιακός είναι στην 24η θέση. Αυτό σημαίνει ότι προκρίνεται μόνο με νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ την επόμενη Τετάρτη.

CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

(90'+2' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

(22',24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1

(5', 26' Μπαπέ, 52' Μασταντουόνο, 55' αυτ. Κέρερ, 63' Βινίσιους, 80' Μπέλιγχαμ - 72' Τέζε)

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3

(18' Σούσιτς - 10',31' Γκαμπριέλ Ζεσούς, 84' Γκιόκερες)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2

(49' Ολουβασέγι - 61' Γκλουκ, 90' Εντβάρτσεν)

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

(14' Ρομέρο, 37' Σολάνκε)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1

(74',90' Σουάρες - 79' Κβαρατσκέλια)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

(2' Κοστίνια, 45'+1 Ταρέμι)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1

(72' Λάρσον - 39' ΜακΤόμινεϊ)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

(20' αυτ. Γιορέντε - 4' Σιμεόνε)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 3-2

(4',80' Ντουράν, 90'+4 Μουσταφαζάντα - 10' Ουζούν, 78' πέν. Σαϊμπι)

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 1-0

(78΄ Καϊσέδο)

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-3

(16' Σκαμάκα , 88΄ Κρίστοβιτς- 58' Γκουρουθέτα, 70' Σεράνο, 74΄ Ναβάρο)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-0

(55΄ Τιράμ, 65΄ ΜακΚένι)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

(10' Κουσέι, 44' αυτ. Λεβαντόφσκι - 34',42' Φερμίν Λόπεθ, 63΄ Όλμο, 70΄ Λεβαντόφσκι)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3

(45'+1 Σομποσλάι, 72΄αυτ. Ρούλι, 90+3΄ Χάκπο)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 3-0

(8' Ουϊσα, 30' Γκόρντον, 65΄ Μπαρνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 2-0

(52΄,55΄πεν. Κέιν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ