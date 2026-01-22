Champions League: Πέρασε στους «16» η Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της League Phase με τους Βαυαρούς να εξασφαλίζουν θέση στην 8άδα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Champions League: Πέρασε στους «16» η Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
Σημαντικά αποτελέσματα στην δεύτερη μέρα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά. Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 2-0 της Σιντ Ζιλουάζ και εξασφάλισε θέση στην 8άδα, οπότε και θα είναι στους «16» της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο τέρματα, ενώ έχασε και πέναλτι.

Εντυπωσιακή ήταν και η Λίβερπουλ που επικράτησε 3-0 στην έδρα της Μαρσέιγ, όντας πλέον πολύ κοντά στην εξασφάλιση της συμμετοχής στους «16». Οι «κόκκινοι» είναι στους 15 βαθμούς και δύσκολα θα απειληθούν.

Η Μπαρτσελόνα νίκησε στην Πράγα τη Σλάβια με 4-2 και είναι στους 13 βαθμούς, όσους έχει η Νιούκαστλ (3-0 την Αϊντχόφεν) και η Τσέλσι (1-0 την Πάφο). Και οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική θέση στην οκτάδα.

Στους 12 βαθμούς η Γιουβέντους με το 2-0 επί της Μπενφίκα στο Τορίνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο ματς «Αετούς» στο 81’, όμως έχασε την ισορροπία του σε εκτέλεση πέναλτι και η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Ολυμπιακός είναι στην 24η θέση. Αυτό σημαίνει ότι προκρίνεται μόνο με νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ την επόμενη Τετάρτη.

CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

(90'+2' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε)

  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

(22',24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί)

  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1

(5', 26' Μπαπέ, 52' Μασταντουόνο, 55' αυτ. Κέρερ, 63' Βινίσιους, 80' Μπέλιγχαμ - 72' Τέζε)

  • Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3

(18' Σούσιτς - 10',31' Γκαμπριέλ Ζεσούς, 84' Γκιόκερες)

  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2

(49' Ολουβασέγι - 61' Γκλουκ, 90' Εντβάρτσεν)

  • Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

(14' Ρομέρο, 37' Σολάνκε)

  • Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1

(74',90' Σουάρες - 79' Κβαρατσκέλια)

  • Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

(2' Κοστίνια, 45'+1 Ταρέμι)

  • Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1

(72' Λάρσον - 39' ΜακΤόμινεϊ)

  • Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

(20' αυτ. Γιορέντε - 4' Σιμεόνε)

  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 3-2

(4',80' Ντουράν, 90'+4 Μουσταφαζάντα - 10' Ουζούν, 78' πέν. Σαϊμπι)

  • Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 1-0

(78΄ Καϊσέδο)

  • Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-3

(16' Σκαμάκα , 88΄ Κρίστοβιτς- 58' Γκουρουθέτα, 70' Σεράνο, 74΄ Ναβάρο)

  • Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-0

(55΄ Τιράμ, 65΄ ΜακΚένι)

  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

(10' Κουσέι, 44' αυτ. Λεβαντόφσκι - 34',42' Φερμίν Λόπεθ, 63΄ Όλμο, 70΄ Λεβαντόφσκι)

  • Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3

(45'+1 Σομποσλάι, 72΄αυτ. Ρούλι, 90+3΄ Χάκπο)

  • Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 3-0

(8' Ουϊσα, 30' Γκόρντον, 65΄ Μπαρνς)

  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 2-0

(52΄,55΄πεν. Κέιν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ 21
  2. Μπάγερν Μονάχου 18
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 15
  4. Λίβερπουλ 15
  5. Τότεναμ 14
  6. Παρί Σεν Ζερμέν 13
  7. Νιούκαστλ 13
  8. Τσέλσι 13
  9. Μπαρτσελόνα 13
  10. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13
  11. Μάντσεστερ Σίτι 13
  12. Ατλέτικο Μαδρίτης 13
  13. Αταλάντα 13
  14. Ίντερ 12
  15. Γιουβέντους 12
  16. Μπορούσια Ντόρτμουντ 11
  17. Γαλατασαράι 10
  18. Καραμπάχ 10
  19. Μαρσέιγ 9
  20. Λεβερκούζεν 9
  21. Μονακό 9
  22. Αϊντχόφεν (PSV) 8
  23. Αθλέτικ Μπιλμπάο 8
  24. Ολυμπιακός 8
  25. Νάπολι 8
  26. Κοπεγχάγη 8
  27. Κλαμπ Μπριζ 7
  28. Μπόντο/Γκλιμτ 6
  29. Μπενφίκα 6
  30. Πάφος 6
  31. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 6
  32. Άγιαξ 6
  33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4
  34. Σλάβια Πράγας 3
  35. Βιγιαρεάλ 1
  36. Καϊράτ Αλμάτι 1
