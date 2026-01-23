Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο

Το όνομα του Λούκας Μπεράλντο ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι. Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο το όνομα του νεαρού στόπερ της Παρί Σεν Ζερμέν. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα Sport.fr φιλοξενεί ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο παίκτης έχει προταθεί στο «τριφύλλι».

Ο Μπεράλντο στα 22 του χρόνια έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 στους Παριζιάνους. Δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε (11 συμμετοχές 1 γκολ αυτή τη σεζόν) και ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θέλοντας να είναι στην Εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ήδη έχει κληθεί στη «σελεσάο».

Προέρχεται απ’ την Σάο Πάολο και η Παρί ξόδεψε γι’ αυτόν 20 εκατ. για να τον αποκτήσει. Η τιμή του είναι στα… ύψη όπως είναι λογικό, ενώ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον από Γιουβέντους και Γαλατασαράι.

«Παρ' όλα αυτά, η μεταγραφή παραμένει περίπλοκη, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει έναν αντικαταστάτη», τονίζεται στο δημοσίευμα.