Μεγαλείο: Η Σλάβια Πράγας αποθέωσε τον Ντάνι Όλμο για το γκολ – ποίημα που δέχτηκε

«Μερικές φορές πρέπει απλώς να εκτιμήσεις ένα υπέροχο γκολ»

Newsbomb

AP.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Μεγαλείο ποδοσφαιρικού πολιτισμού εκτυλίχθηκε στην Πράγα, με τη Σλάβια να αποθεώνει τον Ντάνι Όλμο για το γκολ – ζωγραφιά που δέχτηκε στον αγώνα με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

«Μερικές φορές, απλώς πρέπει να εκτιμήσεις ένα υπέροχο γκολ», έγραψαν οι Τσέχοι στα κοινωνικά δίκτυα, σε βίντεο με το καταπληκτικό τέρμα του 27άχρονου πλάγιου μεσοεπιθετικού των «μπλαουγκράνα».

https://www.instagram.com/reel/DT2g416DM9P/

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δέχτηκε νωρίς γκολ από τη Σλάβια, ωστόσο, αντέδρασε αμέσως και με πρωταγωνιστή τον Φερμίν Λόπες, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, αλλά και με το αριστούργημα του Όλμο, έφτασε στη νίκη με 4–2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στην 9η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς και θα διεκδικήσουν μέχρι το φινάλε την είσοδο στην πρώτη οκτάδα, που θα τους επιτρέψει να αποφύγουν τους αγώνες των πλέι–οφ.

Αντιθέτως, η Σλάβια Πράγας γνώρισε τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς παρέμεινε στους 3 βαθμούς, οι οποίοι δεν τής δίνουν ελπίδες εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής.

