Παναθηναϊκός: Εκτός ο Καλάμπρια για το Περιστέρι, ταλαιπωρείται από ίωση

Νέο πρόβλημα για τους «πράσινους» με την ίωση του Ιταλού μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το ματς με τον Ατρόμητο – Η αποστολή του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός: Εκτός ο Καλάμπρια για το Περιστέρι, ταλαιπωρείται από ίωση
Δύσκολη αγωνιστική υποχρέωση έχει ο Παναθηναϊκός, που λίγες μέρες μετά τη Βουδαπέστη, δοκιμάζεται στο Περιστέρι την Κυριακή (25/1). Οι «πράσινοι» ψάχνουν επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Ατρόμητο, για να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της τετράδας.

Σε αυτή την προσπάθεια ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Το ίδιο συνέβη και με τον Φίλιπ Τζούρισιτς που συνεχίζει να είναι τραυματίας.

Οι «Πράσινοι» ξεκίνησαν με ασκήσεις τακτικής, συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εν τέλει το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Απών λόγω ήταν ο Καλάμπρια, ατομικό ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται ο:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

G_cV8QuWsAAVoyM.jpg

